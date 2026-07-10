लगातार हार के बाद BCCI करेगा हेड कोच गौतम गंभीर के कॉन्ट्रैक्ट का रिव्यू, तिलक वर्मा पर भी पैनी नजर

आयरलैंड और इंग्लैंड में T20I सीरीज बुरी तरह हारने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल खड़े हो गए हैं. गौतम गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 में खत्म होगा, लेकिन हाल की हार के बाद सिर्फ बैटिंग यूनिट ही नहीं, बल्कि कोचिंग सेटअप के परफॉर्मेंस की भी बड़े पैमाने पर समीक्षा होगी. रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज के बाद हेड कोच गौतम गंभीर के कॉन्ट्रैक्ट का रिव्यू हो सकता है.
आपको बता दें कि 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, जब भारत लगातार दो T20I सीरीज हार गया. भारत इससे पहले फरवरी 2019 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दो T20I सीरीज हार गया था. न्यूजीलैंड ने अपनी धरती पर भारत को T20I सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी थी. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने भारत में खेलते हुए टीम इंडिया को दो मैचों की T20I सीरीज में 2-0 से हराया था. 7 साल बाद भारत को अब आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो T20I सीरीज में हार झेलनी पड़ी है.
सूत्रों ने कहा, 'भले ही अभी कोई तुरंत खतरे की घंटी नहीं बजी है, लेकिन 'ट्रांजिशन फेज' (बदलाव के दौर) को हार का परमानेंट बहाना नहीं बनाया जा सकता. टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली भारत की प्लेइंग इलेवन और अभी की टीम में बहुत सारे बदलाव हुए हैं. चाहे वह कप्तान हों या ओपनिंग बैट्समैन. भारतीय टी20 टीम में न हार्दिक पांड्या हैं और न जसप्रीत बुमराह.'
सूत्रों ने आगे कहा, 'जब आप नई शुरुआत करते हैं, तो थोड़ा समय लगता है. अगर आप देखें, तो 15 साल के खिलाड़ी (वैभव सूर्यवंशी) ओपनिंग कर रहे हैं, प्रिंस यादव अपना दूसरा T20I खेल रहे हैं, और हर्षित राणा चोट से वापसी कर रहे हैं. हम आखिरकार सिर्फ नतीजों पर ध्यान देते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में नतीजे अहम हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकल भी होना होगा.'
इस बीच, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन की भी समीक्षा की जा रही है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज में उनका खेल अच्छा नहीं रहा है. बोर्ड इस बात से खुश नहीं है कि खिलाड़ी हर गेंद पर छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है. BCCI तिलक वर्मा पर भी नजर रखे हुए है, जिनका प्रदर्शन भी इन दिनों खराब चल रहा है. बोर्ड चाहता है कि तिलक वर्मा टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए अच्छा प्रदर्शन करें. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने पहले ही दिखा दिया है कि वे कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकिचाते. हाल ही में उन्होंने पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव को टीम से बाहर किया था.