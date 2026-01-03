Advertisement
trendingNow13063063
Hindi Newsक्रिकेटरोहित-कोहली समेत टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा होगा कैंसिल, मुस्तफिजुर रहमान के रिलीज के बाद नया अपडेट

रोहित-कोहली समेत टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा होगा कैंसिल, मुस्तफिजुर रहमान के रिलीज के बाद नया अपडेट

भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक तनाव का खेल जगत पर गहरा असर देखने को मिल रहा है. तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर किया गया, अब एक और अपडेट देखने को मिल रहा है. खबर है कि टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा कैंसिल हो सकता है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 03, 2026, 11:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India
Team India

भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक तनाव का खेल जगत पर गहरा असर देखने को मिल रहा है. तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर किया गया, अब एक और अपडेट देखने को मिल रहा है. खबर है कि टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा कैंसिल हो सकता है. BCCI ने अगस्त में बांग्लादेश के प्रस्तावित व्हाइट-बॉल दौरे को रोका है, ये फैसला बीसीसीआई की एक इमरजेंसी मीटिंग में लिया गया. 

ACC की मीटिंग में नहीं हुए BCCI के कर्मचारी

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबि BCB ने भी इस घटनाक्रम पर अपनी संभावित प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए शनिवार देर रात एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी. BCCI ने इस साल दोनों देशों के बीच बढ़ते डिप्लोमैटिक तनाव के बाद बांग्लादेश का अपना पिछला दौरा रद्द कर दिया था. BCCI के प्रतिनिधियों ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) की मीटिंग के लिए ढाका जाने से भी मना कर दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

टूर का शेड्यूल नहीं है कंफर्म

एक बीसीसीआई के अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'BCCI का रुख वही है. बांग्लादेश के किसी भी दौरे पर आगे बढ़ने से पहले बोर्ड को सरकार से मंज़ूरी लेनी होगी. अभी तक, BCCI ने टूर का शेड्यूल कन्फर्म नहीं किया है। यह मुस्तफिजुर को बाहर किए जाने से अलग है.' KKR द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के बाद शशि थरूर ने 'खेल के बिना सोचे-समझे राजनीतिकरण' की आलोचना की.

ये भी पढ़ें.. शमी, ईशान ही नहीं, इन धुरंधरों के साथ भी हो गया खेला, BCCI ने क्यों किया दरकिनार?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में होगा बवाल?

BCB BCCI को अपनी प्रतिक्रिया देने पर विचार कर रहा है. BCB चाहेगा कि भारत बांग्लादेश का दौरा करे ताकि उनके क्रिकेट फाइनेंस को बढ़ावा मिल सके. लेकिन एक मुद्दा टी20 वर्ल्ड कप 2026 भी है जो 7 फरवरी से होना है. इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे. देखना होगा कि बीसीबी बांग्लादेश की टीम को भारत टूर पर भेजती है या नहीं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND vs BAN

Trending news

चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
MA
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
Mustafizur Rahman
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
Blue Supermoon 2026
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
Punjab
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
Nicolas Maduro
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
Somaliland
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार