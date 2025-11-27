Advertisement
trendingNow13019643
Hindi Newsक्रिकेट

टेस्ट क्रिकेट में इस खिलाड़ी का दोबारा खेलना बहुत मुश्किल! टीम इंडिया के लिए साबित हुआ विलेन

भारत के एक बल्लेबाज का टेस्ट करियर अब संकट में है. टेस्ट क्रिकेट में इस खिलाड़ी का दोबारा खेलना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इस खिलाड़ी को मौका मिला, लेकिन वह बुरा तरह फ्लॉप साबित हो गया. गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में ये बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए विलेन साबित हुआ है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 27, 2025, 06:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टेस्ट क्रिकेट में इस खिलाड़ी का दोबारा खेलना बहुत मुश्किल! टीम इंडिया के लिए साबित हुआ विलेन

भारत के एक बल्लेबाज का टेस्ट करियर अब संकट में है. टेस्ट क्रिकेट में इस खिलाड़ी का दोबारा खेलना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इस खिलाड़ी को मौका मिला, लेकिन वह बुरा तरह फ्लॉप साबित हो गया. गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में ये बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए विलेन साबित हुआ है. लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे इस बल्लेबाज ने टीम इंडिया का भरोसा चकनाचूर करने का काम किया है. सुनहरे मौकों को बर्बाद कर इस बल्लेबाज ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है. अब इस बल्लेबाज को भविष्य में भारत की टेस्ट टीम में मौका मिलेगा या नहीं, यह भी साफ नहीं है.

टेस्ट क्रिकेट में इस खिलाड़ी का दोबारा खेलना बहुत मुश्किल!

साई सुदर्शन को टेस्ट क्रिकेट में नंबर-3 बल्लेबाज के तौर पर अभी तक 6 मैचों में आजमाया गया, जिसमें वह बुरी तरह नाकाम साबित हुए हैं. साई सुदर्शन नंबर-3 बल्लेबाज के तौर पर फ्लॉप रहे. साई सुदर्शन ने अपने डेब्यू से लेकर अभी तक टीम इंडिया के लिए नंबर-3 बल्लेबाज के तौर पर 6 मैचों की 11 पारियों में 0, 30, 61, 0, 38, 11, 7, 87, 39, 15 और 14 रन के स्कोर बनाए हैं. साई सुदर्शन के टेस्ट क्रिकेट में टेम्परामेंट पर भी सवाल उठ रहे हैं. साई सुदर्शन का बल्ला न विदेश में चल रहा है और न ही भारत में.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत की बैटिंग लाइनअप में उथल-पुथल

साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में साई सुदर्शन 15 और 14 रन बनाकर आउट हो गए. नंबर-3 बैटिंग पोजीशन पर साई सुदर्शन के फ्लॉप होने की वजह से भारत के मिडिल ऑर्डर में उथल-पुथल देखने को मिली है. खराब प्रदर्शन के चलते साई सुदर्शन का टेस्ट करियर खत्म हो सकता है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी साई सुदर्शन को दोबारा टेस्ट क्रिकेट में मौका देगी, अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है.

सरफराज खान और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज इंतजार कर रहे

कुल मिलाकर भारत को टेस्ट क्रिकेट में नंबर-3 का बेहतरीन बल्लेबाज अभी तक नहीं मिल पाया है. साई सुदर्शन ने अभी तक 6 टेस्ट मैचों की 11 पारियों में केवल 302 रन ही बनाए हैं, जिसमें सिर्फ 2 अर्धशतक ही शामिल हैं. साई सुदर्शन का हाईएस्ट स्कोर 87 रन है. बता दें कि टीम इंडिया के पास सरफराज खान, तिलक वर्मा और अभिमन्यु ईश्वरन जैसे टैलेंटेड बल्लेबाज मौजूद हैं, जो बाहर बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. सरफराज खान जैसे बल्लेबाज की अनदेखी कर BCCI के सेलेक्टर्स ने साई सुदर्शन को टेस्ट टीम में मौका दिया था. साई सुदर्शन सेलेक्टर्स के इस भरोसे पर खरे नहीं उतर पाए. टीम इंडिया की भलाई के लिए अब साई सुदर्शन को हर हाल में टेस्ट टीम से बाहर करना होगा.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Sai Sudarshan

Trending news

बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
Dr BR Ambedkar
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
Police
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
DNA
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
Punjab
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
kangana ranaut
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
MEA
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
sbi viral video
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
Weather
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात