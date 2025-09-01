भारत का ये बल्लेबाज पूरे करियर में कभी नहीं हुआ जीरो पर आउट, विकेट की भीख मांगते दिखे गेंदबाज

Team India: क्रिकेट इतिहास में एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज शुमार हुए, जिन्होंने रनों और शतकों की झड़ी लगाई है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ भाग्यशाली बल्लेबाज ऐसे भी रहे हैं, जो अपने करियर में कभी शून्य पर आउट नहीं हुए. ऐसा ही एक भारतीय बल्लेबाज भी है जो कभी अपने करियर में जीरो पर आउट नहीं हुआ. इस खिलाड़ी ने भारत के लिए सालों तक क्रिकेट खेला लेकिन वो कभी भी जीरो पर आउट नहीं हुआ.

कभी जीरो पर आउट नहीं हुआ टीम इंडिया का ये हीरो क्रिकेटर

भारतीय क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी कभी भी अपने करियर में जीरो पर आउट नहीं हुआ. ये बल्लेबाज और कोई नहीं बल्कि पूर्व दिग्गज खिलाड़ी यशपाल शर्मा हैं. यशपाल शर्मा ने 42 वनडे मैचों में 883 रन बनाए के साथ 4 अर्धशतक भी बनाए हैं. वनडे में उनका सर्वोच्च स्कोर 89 रन है. भारत का यह बल्लेबाज भी वनडे में कभी डक पर आउट नहीं हुआ है. ये हैरानी की बात है क्योंकि जिस वक्त यशपाल शर्मा खेला करते थे उस वक्त वेस्टइंडीज की टीम बहुत घातक थी और उनके गेंदबाज बेहद खतरनाक थे. आज ये बल्लेबाज इस दुनिया में नहीं है.

ये खिलाड़ी भी हैं लिस्ट में शामिल

1. पीटर क्रिस्टन (साउथ अफ्रीका)

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज पीटर क्रिस्टन तीन साल तक क्रिकेट खेले, लेकिन यह बल्लेबाज कभी भी वनडे में शून्य पर आउट नहीं हुआ. पीटर क्रिस्टन ने तीन साल में 40 वनडे मैच खेले और 1293 रन बनाए, जिसमें 9 अर्धशतक शामिल रहे. पीटर क्रिस्टन वनडे में 6 बार नाबाद रहे. वनडे में पीटर क्रिस्टन का हाईएस्ट स्कोर 97 रन है.

2. केप्लर वेसेल्स (साउथ अफ्रीका)

केप्लर वेसेल्स ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों देशों की तरफ से क्रिकेट खेल चुके हैं. केप्लर वेसेल्स ने अपने 10 साल के करियर में 109 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 1 शतक और 26 अर्धशतक की बदौलत 3367 रन बनाए. वनडे में केप्लर वेसेल्स का सर्वोच्च स्कोर 107 रन है. केप्लर वेसेल्स अपने वनडे करियर में कभी भी शून्य पर आउट नहीं हुए. केप्लर वेसेल्स वनडे में 7 बार नॉटआउट भी रहे हैं.

3. जैक्स रोडलफ (साउथ अफ्रीका)

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज जैक्स रूडोल्फ ने 45 वनडे मैचों में 1174 रन बनाए हैं, जिसमें 7 अर्धशतक भी शामिल है. जैक्स रूडोल्फ वनडे में 6 बार नाबाद रहे हैं. वनडे में जैक्स रूडोल्फ का हाईएस्ट स्कोर 81 रन है. जैक्स रूडोल्फ आजतक कभी वनडे में जीरो पर आउट नहीं हुए.