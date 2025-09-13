'उसने 5-6 नंबर पर बैटिंग नहीं की लेकिन..' सैमसन की बैटिंग पोजीशन बनी चैलेंज, IND-PAK मैच से पहले कोच ने खोला राज

Trending Photos
IND vs PAK: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अपने दूसरे मुकाबले के लिए तैयार है. 14 सितंबर को भारतीय टीम कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबला खेलने उतरेगी. लेकिन इससे पहले फिर संजू सैमसन चर्चा में आ गए हैं. बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने उन्हें लेकर एक नया सस्पेंस सभी के दिमाग में बिठा दिया है. सैमसन ओपनिंग करते हुए केरल क्रिकेट लीग में धमाकेदार बैटिंग करते दिखे थे. उन्होंने इस दौरान शतक भी जमाया था. लेकिन एशिया कप के पहले मुकाबले में उनका ओपनिंग से पत्ता साफ नजर आया.
शुभमन गिल ने की ओपनिंग
संजू सैमसन ने शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में ओपनिंग करते हुए धमाकेदार बल्लेबाजी की थी. लेकिन टी20 में गिल की उप-कप्तान के तौर पर वापसी ने गुत्थी उलझा दी. सैमसन को मजबूरन मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. यूएई के खिलाफ मैच में सैमसन की जगह अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करते दिखे थे. लेकिन भारत-पाकिस्तान के बीच महामुकाबले से पहले सैमसन की बैटिंग पोजीशन को लेकर नया सस्पेंस बन चुका है. बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने साफ कहा कि सैमसन ने 5-6 नंबर पर बैटिंग नहीं की है.
क्या बोले सीतांशु कोटक?
टीम इंडिया के नेट सत्र के दौरान भारतीय टीम के बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने संवाददाताओं से कहा, 'संजू ने नंबर 5 या 6 पर बल्लेबाजी नहीं की है लेकिन वह इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. विकेट को देखने के बाद ही प्लेइंग-XI का फैसला किया जाएगा. कोई एजेंडा नहीं है, कोई व्यक्तिगत पसंद-नापसंद नहीं है. सभी 15 खिलाड़ी खेलने में सक्षम हैं. यह सब कोच और कप्तान की इच्छा पर निर्भर करता है.'
तैयार है टीम
भारत-पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबले के बारे में पूछे जाने पर, कोटक ने प्रचार से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'हम यहाँ खेलने आए हैं, हम यहाँ प्रतिस्पर्धी होने आए हैं. सलामी बल्लेबाजों के बाद सभी बल्लेबाज़ अस्थिर हैं. सभी खिलाड़ी चुनौती लेने के लिए तैयार हैं.' देखना दिलचस्प होगा कि 14 सितंबर को भारतीय टीम कैसे कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरती है.