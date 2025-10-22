IND vs AUS: पर्थ ODI के लिए रोहित-कोहली नहीं थे पूरी तरह से तैयार? बैटिंग कोच ने बता दी सच्चाई

रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला पर्थ में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में खामोश रहा. रोहित ने 8 रन बनाए तो कोहली खाता भी नहीं खोल पाए. एडिलेड में भारत मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज बराबर करने उतरेगा. इससे पहले टीम इंडिया के बैटिंग कोच ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है. पर्थ में फेल होने के बाद रोहित-विराट की सीरीज को लेकर तैयारियों पर सवाल खड़े हुए, जिन्हें सितांशु कोटक ने पूरी तरह से खारिज किया है.

पर्थ में क्यों फ्लॉप हुए रोहित-विराट?

सितांशु कोटक ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का समर्थन किया है, जिन्होंने पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में निराशाजनक प्रदर्शन किया था. कोटक का मानना है कि 'RO-KO' ने सीरीज के लिए पूरी तैयारी की थी, लेकिन मौसम ने खेल बिगाड़ दिया. सितांशु कोटक के मुताबिक पर्थ में मौसम की स्थिति बल्लेबाजों के लय हासिल करने में संघर्ष करने का एक प्रमुख कारण थी, जिसके कारण खिलाड़ियों को कई बार मैदान से बाहर जाना पड़ा.

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के समापन के बाद पहली बार टीम इंडिया में वापसी की, लेकिन फैंस को निराश कर गए. पर्थ में रोहित ने 14 गेंदों में 8 रन बनाए, जबकि विराट कोहली 8 गेंदों में खाता तक नहीं खोल सके. बारिश से प्रभावित इस मैच में भारत को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

'पूरी तैयारी के साथ आए हैं रोहित-कोहली'

बल्लेबाजी कोच ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर कहा, 'ऑस्ट्रेलिया आने से पहले उन्होंने पूरी तैयारी की थी. मुझे लगता है कि अभी उनके बारे में किसी तरह की राय बनाना जल्दबाजी होगी. उन्होंने अभी-अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है. वे अभी भी आईपीएल खेल रहे हैं. हमें उनकी तैयारियों और उनकी फिटनेस की स्थिति के बारे में अच्छी तरह पता है. वे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी भी जाते हैं. वे वहां क्या कर रहे हैं, जाहिर है, मैं उन्हें देखता हूं.'

उन्होंने आगे कहा, 'ऐसे वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ, अगर जरूरत न हो तो आप हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे. अगर वे सही काम कर रहे हैं और आप फिर भी हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह सही तरीका नहीं हो सकता. मुझे लगता है कि दोनों के पास काफी अनुभव है. ऑस्ट्रेलिया आने से पहले उनके पास तैयारी के लिए समय था और उन्होंने ऐसा किया भी.'