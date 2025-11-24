IND vs SA: गुवाहाटी में गजब बेइज्जती! बल्लेबाजों ने कटाई नाक, 59 साल बाद घर पर लगा ऐसा भयंकर दाग

IND vs SA 2nd Test: एक समय था जब भारत को घर पर हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन माना जाता था, लेकिन अब आलम ये है कि पिछले एक साल में भारतीय टीम घरेलू जमीन पर 6 में से 4 मुकाबले हार चुकी है. वहीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में वो हुआ जो पिछले 59 सालों में कभी नहीं हुआ था.

IND vs SA 2nd Test: साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में जारी दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया बैकफुट पर है. तीसरे दिन भारतीय पारी 201 रनों पर सिमट गई और उसके बाद स्टंप्स तक अफ्रीका ने दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 26 रन बना लिए और अभी तक 314 रनों की बढ़त हासिल कर ली है. कोलकाता में मिली शर्मनाक हार के बाद भारत से अच्छी वापसी की उम्मीद थी, लेकिन गुवाहाटी में हाल बद से बदतर हो गया और टीम इंडिया पर अपने घर पर भयंकर दाग लग गया. एक समय था जब भारत को घर पर हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन माना जाता था, लेकिन अब आलम ये है कि पिछले एक साल में भारतीय टीम घरेलू जमीन पर 6 में से 4 मुकाबले हार चुकी है. वहीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में वो हुआ जो पिछले 59 सालों में कभी नहीं हुआ था. टीम इंडिया पर लगा भयंकर दाग गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी रही. केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के बीच 65 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई. राहुल 22 रन बनाकर आउट हुए. उसके बाद जब टीम का स्कोर 95 था तब यशस्वी भी 58 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए. उनके आउट होते ही टीम इंडिया की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई. 27 रन पर खो दिए 6 विकेट 95 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरा और इसके बाद 27 रन के अंदर 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. 59 सालों बाद ऐसा हुआ है जब टीम इंडिया अपने घर पर इतने कम रनों पर 6 विकेट खो दिए हैं. पिछली बार 1966 में वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता में हुए टेस्ट में भारत ने 41 रन पर 6 विकेट खोए थे. IND vs SA: तीसरे दिन के खेल का हाल गुवाहाटी टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों से फाइट बैक की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. भारत ने सिर्फ 122 रनों पर 8 विकेट खो दिए. इसके बाद वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव ने थोड़ी लड़ाई दिखाई और दोनों के बीच 72 रनों की पार्टनरशिप हुई. सुंदर 48 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद टीम 201 रन पर सिमट गई. यशस्वी जायसवाल (58 रन), केएल राहुल (22 रन), साई सुदर्शन (15 रन), ध्रुव जुरेल (00), ऋषभ पंत (07) रन बनाकर आउट हुए. साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्को जेनसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट चटकाए.