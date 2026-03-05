टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की धमाकेदार एंट्री, इंग्लैंड का गुरूर तोड़ा, अब न्यूजीलैंड को पीटकर ट्रॉफी जीतने की बारी

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में धमाकेदार एंट्री की है. भारतीय टीम ने इंग्लैंड का गुरूर तोड़ते हुए लगातार दूसरी और कुल चौथी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है. अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत का सामना रविवार 8 मार्च को न्यूजीलैंड से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा.
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की धमाकेदार एंट्री
सांसें रोक देने वाले इस टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हरा दिया है. टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 253 रन बनाए थे और इंग्लैंड को जीत के लिए 254 रनों का टारगेट दिया था. जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 246 ही रन बना पाई.
विशाल लक्ष्य चेज नहीं कर पाई इंग्लैंड की टीम
254 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. फिल साल्ट महज 5 रन बनाकर हार्दिक पांड्या का शिकार बने. कप्तान हैरी ब्रूक भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 7 रन बनाकर आउट हुए. जोस बटलर एक बार फिर अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और 17 गेंदों में 25 रन बनाने के बाद वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए.
जैकब बेथेल ने मोर्चा संभाला
टॉम बैंटन महज 5 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए. 95 के स्कोर पर इंग्लैंड के चार विकेट गिर चुके थे. हालांकि, इसके बाद विल जैक्स और जैकब बेथेल ने मोर्चा संभाला. दोनों ने मिलकर पांचवें विकेट के लिए 39 गेंदों में 77 रन जोड़े. जैक्स 20 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 35 रन बनाकर आउट हुए. सैम करन और बेथेल ने छठे विकेट के लिए 27 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी निभाई.
जैकब बेथेल शतक लगाकर भी इंग्लैंड को जीत नहीं दिला पाए
करन ने 14 गेंदों में 18 रन बनाए. जैकब बेथेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों में शतक पूरा किया. बेथेल ने 48 गेंदों में 105 रनों की लाजवाब पारी खेली, लेकिन वह इंग्लैंड को जीत नहीं दिला सके. अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के लगाए. भारत की ओर से गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या ने 38 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि अर्शदीप और बुमराह ने एक-एक विकेट चटकाया.
भारत ने इंग्लैंड को दिया था 254 रन का टारगेट
इससे पहले भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट मुकाबले का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया. टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 253 रन लगाए. संजू सैमसन ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में 89 रनों की दमदार पारी खेली. अपनी इस पारी में सैमसन ने 8 चौके और 7 छक्के लगाए.
खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया की भिड़ंत न्यूजीलैंड के साथ होगी
शिवम दुबे भी बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने 25 गेंदों में 43 रन बनाए. हालांकि, अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर निराश किया और वह 9 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 11 रन बनाए. अंत के ओवरों में तिलक वर्मा ने सिर्फ 7 गेंदों में 21 रन बनाए, तो हार्दिक पांड्या ने 12 गेंदों में 27 रनों का योगदान दिया. गेंदबाजी में इंग्लैंड की तरफ से विल जैक्स और आदिल रशीद ने दो-दो विकेट चटकाए. वहीं, जोफ्रा आर्चर काफी मंहगे साबित हुए और उन्होंने 4 ओवर में 61 रन खर्च किए. खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया की भिड़ंत अब 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के साथ होगी.