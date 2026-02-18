Advertisement
trendingNow13114601
Hindi Newsक्रिकेटबस जीत ही गए... नीदरलैंड से अटका दी थी टीम इंडिया की सांस, करीबी मैच ने फैंस को किया रोमांचित

बस जीत ही गए... नीदरलैंड से अटका दी थी टीम इंडिया की सांस, करीबी मैच ने फैंस को किया रोमांचित

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-A मैच में नीदरलैंड के 17 रन से मात दे दी है. भारतीय टीम ने इसी के साथ ही मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में जीत का चौका लगाया है. टी20 वर्ल्ड कप में भारत की ये लगातार चौथी जीत है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 18, 2026, 11:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बस जीत ही गए... नीदरलैंड से अटका दी थी टीम इंडिया की सांस, करीबी मैच ने फैंस को किया रोमांचित

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-A मैच में नीदरलैंड के 17 रन से मात दे दी है. भारतीय टीम ने इसी के साथ ही मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में जीत का चौका लगाया है. टी20 वर्ल्ड कप में भारत की ये लगातार चौथी जीत है. भारत ने जीत के चौके के साथ ग्रुप-ए के मुकाबलों का समापन किया है. 66 रन की पारी खेलने के साथ 2 विकेट हासिल करने वाले शिवम दुबे को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर 193 रन बनाए. मेजबान टीम तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा (0) का विकेट खो चुकी थी. यहां से तिलक वर्मा ने टीम को संभाला. उन्होंने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 रन, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ 30 रन की साझेदारी की.

भारत की लगातार चौथी जीत

तिलक 27 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कप्तान सूर्या ने शिवम दुबे के साथ चौथे विकेट के लिए 41 रन जुटाकर टीम को 110 के स्कोर तक पहुंचाया. सूर्या टीम के खाते में 34 रन का योगदान देकर पवेलियन लौटे. यहां से शिवम दुबे ने हार्दिक पांड्या के साथ पांचवें विकेट के लिए 35 गेंदों में 76 रन की साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. दुबे 31 गेंदों में 6 छक्कों और 4 चौकों के साथ 66 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि हार्दिक पंड्या ने 21 गेंदों में 30 रन की पारी खेली.

Add Zee News as a Preferred Source

नीदरलैंड ने 176 रन बनाए

विपक्षी खेमे से लोगन वैन बीक ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि आर्यन दत्त ने 2 विकेट निकाले. इनके अलावा, काइल क्लेन ने 1 सफलता प्राप्त की. इसके जवाब में नीदरलैंड की टीम ने निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 176 रन बनाए. इस टीम को माइकल लेविट और मैक्स ओ'डॉड ने संभली हुई शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 5.4 ओवरों में 35 रन जोड़े. ओ'डॉड 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि लेविट ने 24 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

वरुण चक्रवर्ती ने मेहमान टीम की रफ्तार थाम दी

नीदरलैंड की टीम 51 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कॉलिन एकरमैन ने बास डे लीडे (33) के साथ तीसरे विकेट के लिए 26 गेंदों में 49 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 94 के स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन 13वें ओवर की शुरुआती दो गेंदों पर वरुण चक्रवर्ती ने एकरमैन (23) और आर्यन दत्त (0) का विकेट लेकर मेहमान टीम की रफ्तार थाम दी.

हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे ने भी किया धमाका

कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 15 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इस टीम ने 125 के स्कोर तक अपने 6 विकेट गंवा दिए थे, जहां से नूह क्रोस (नाबाद 25) ने जैक लाइन-कैसेट (26) के साथ सातवें विकेट के लिए 23 गेंदों में 47 रन जुटाकर हार के अंतर को कम कर दिया. भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती 14 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. वहीं, शिवम दुबे ने 3 ओवरों में 35 रन देकर 2 विकेट निकाले. इनके अलावा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या को 1-1 विकेट प्राप्त हुआ.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
reservation
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
DNA
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
DNA
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
India AI Impact
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
Maharashtra politics
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
India AI Impact
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Shahpur Kandi Dam
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Punjab: शादी समारोह में सरपंच की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद एक्शन; DSP निलंबित
Punjab news
Punjab: शादी समारोह में सरपंच की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद एक्शन; DSP निलंबित
छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा
Galgotias University
छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश.. हर राज्य और देश में बदल जाती है पहचान, कौन है ये नदी?
Brahmaputra river
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश.. हर राज्य और देश में बदल जाती है पहचान, कौन है ये नदी?