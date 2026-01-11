Advertisement
trendingNow13071147
Hindi Newsक्रिकेटभारत ने विराट जीत से की 2026 की शुरुआत, रोमांचक मैच में हर्षित राणा भी चमके, राहुल से शानदार छक्के से दिलाई जीत

भारत ने 'विराट' जीत से की 2026 की शुरुआत, रोमांचक मैच में हर्षित राणा भी चमके, राहुल से शानदार छक्के से दिलाई जीत

India vs New Zealand: भारत ने साल 2026 की शुरुआत धमाकेदार जीत से की है. वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले को टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 300 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में भारत ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 11, 2026, 09:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत ने 'विराट' जीत से की 2026 की शुरुआत, रोमांचक मैच में हर्षित राणा भी चमके, राहुल से शानदार छक्के से दिलाई जीत

India vs New Zealand: भारत ने साल 2026 की शुरुआत धमाकेदार जीत से की है. वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले को टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 300 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में भारत ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 93 रनों की कीमती पारी खेली. वो शतक से चूक गए और उनके आउट होते ही थोड़ी देर के लिए मैच का पासा पलट गया. भारत ने 7 गेंद के भीतर 3 विकेट गंवा दिए थे. उसके बाद संकटमोचक केएल राहुल और हर्षित राणा के बीच 37 रनों की अहम साझेदारी हुई. हर्षित 29 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन राहुल ने अंत तक नाबाद रहकर भारत को जीत दिला दी. 

विराट कोहली ने जड़ा 77वां ODI शतक

शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने साल 2026 की शुरुआत भी धमाकेदार अंदाज में की. वो भले ही शतक से चूक गए, लेकिन उनकी 93 रनों की पारी भारत के लिए बेहद कीमती साबित हुई. उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में अपना 77वां अर्धशतक जड़ा. दिलचस्प बात ये है कि कोहली पिछले 5 पारियों से लगातार 50+ स्कोर कर रहे हैं. विराट कोहली के अलावा कप्तान शुभमन गिल ने भी 71 गेंदों पर 56 रनों का योगदान दिया. लंबे समय बाद वापसी कर रह श्रेयस अय्यर ने 49 रनों की तेज पारी खेली. हालांकि, दोनों मैच के अहम समय पर आउट हो गए. इसके बाद केएल राहुल ने मोर्चा संभाला और 29 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर बता दिया कि क्यों उन्हें टीम इंडिया का संकटमोचक कहा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूजीलैंड ने बनाए थे 300 रन

इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड 300 रन खड़ा किया. शुरुआत में डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स के बीच 117 रनों की पार्टनरशिप हुई, लेकिन दोनों के आउट होते ही ब्लैक कैप्स की पारी बिखर गई. हालांकि, स्टार बल्लेबाज डेरेल मिचेल ने अनुभव दिखाते हुए 84 रनों की शानदार पारी खेली और न्यूजीलैंड को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया. भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट चटकाए. कुलदीप यादव को एक सफलता मिली, जबकि लंबे समय बाद ODI में वापसी कर रहे रवींद्र जडेजा एक भी विकेट नहीं चटका सके. 

 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

NZ vs IND

Trending news

'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
Mehbooba Mufti
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
1000 साल बाद भी शान से खड़ा है सोमनाथ, लेकिन मंदिर तोड़ने वाला गजनवी कहां दफन है?
Somnath temple
1000 साल बाद भी शान से खड़ा है सोमनाथ, लेकिन मंदिर तोड़ने वाला गजनवी कहां दफन है?
कांग्रेस ने तमिलनाडु में मांगा सत्ता में हिस्सा, स्टालिन की DMK ने दिया टके सा जवाब
Tamil Nadu Elections
कांग्रेस ने तमिलनाडु में मांगा सत्ता में हिस्सा, स्टालिन की DMK ने दिया टके सा जवाब
पंजाब की मान सरकार ने रचा इतिहास, 4 वर्षों से कम समय में दी 63,027 सरकारी नौकरियां
Punjab
पंजाब की मान सरकार ने रचा इतिहास, 4 वर्षों से कम समय में दी 63,027 सरकारी नौकरियां
पंजाब में भगवंत मान सरकार की सौगात, मिशन प्रगति के तहत ग्रामीण मुफ्त प्रशिक्षण
Bhagwant Mann Punjab
पंजाब में भगवंत मान सरकार की सौगात, मिशन प्रगति के तहत ग्रामीण मुफ्त प्रशिक्षण
पूर्व नौसेना प्रमुख से पूछी गई पहचान, 18 Km दूर बुलाया; SIR नोटिस पर भड़के लोग
Sir
पूर्व नौसेना प्रमुख से पूछी गई पहचान, 18 Km दूर बुलाया; SIR नोटिस पर भड़के लोग
Hyderabad: अल्ताफ ने मंदिर में की गंदी हरकत! गुस्साई भीड़ ने जमकर की पिटाई
Hyderabad
Hyderabad: अल्ताफ ने मंदिर में की गंदी हरकत! गुस्साई भीड़ ने जमकर की पिटाई
काम का दबाव या कुछ और...पश्चिम बंगाल में सियासी महाभारत, अब तक कितने BLO की मौत?
West Bengal
काम का दबाव या कुछ और...पश्चिम बंगाल में सियासी महाभारत, अब तक कितने BLO की मौत?
‘हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार’, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर की नई गीदड़भभकी
India Pakistan News in Hindi
‘हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार’, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर की नई गीदड़भभकी
'जिस कानून से मुस्लिम-दलित जेल में सड़ रहे हैं, वह कांग्रेस लाई थी', बोले ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'जिस कानून से मुस्लिम-दलित जेल में सड़ रहे हैं, वह कांग्रेस लाई थी', बोले ओवैसी