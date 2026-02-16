टीम इंडिया ने मारा पाकिस्तान के गाल पर तमाचा, जीत के बाद 'नो हैंडशेक', दुनियाभर में हुई बेइज्जती

India vs Pakistan: भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हाई-वोल्टेज मुकाबले में 61 रन से जीत दर्ज की. पड़ोसी मुल्क को धूल चटाने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से 'हैंडशेक' नहीं किया. साफ है कि टीम इंडिया पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले मासूम नागरिकों के परिवार के दर्द को भूली नहीं है.

टीम इंडिया ने मारा पाकिस्तान के गाल पर तमाचा

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी. यह हमला पर्यटकों पर किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली थी. इसके जवाब में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' नामक सैन्य अभियान चलाया और पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया. भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' से पाकिस्तान तिलमिला गया था जिसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव बढ़ गया.

जीत के बाद 'नो हैंडशेक'

इसके बाद भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ तीन मुकाबले खेले, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, जिसे लेकर उस वक्त काफी बवाल भी हुआ था. रविवार को कोलंबो में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप मैच में टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया था. इसके बाद जब टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तो पूरी टीम का रवैया वैसा ही रहा.

दुनियाभर में हुई बेइज्जती

इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने अपने ही साथियों और अंपायर से हाथ मिलाया. कोलंबो में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए. टीम इंडिया के लिए ईशान किशन ने 40 गेंदों में 3 छक्कों और 10 चौकों के साथ 77 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 32 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 18 ओवरों में महज 114 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान ने 34 गेंदों में 44 रन की पारी खेली, जबकि शाहीन अफरीदी ने 23 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.