IND vs PAK: पहले ब्रह्मोस ने धोया, अब चला टीम इंडिया का राफेल, एशिया कप में जीत का तिलक

India vs Pakistan Final: एशिया कप 2025 फाइनल में भी टीम इंडिया के जीत के रथ ने पाकिस्तान को कुचलकर रख दिया है. भारत ने पहले ब्रह्मोस से पाकिस्तान को धोया और अब टीम इंडिया के राफेल ने एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान टीम की धज्जियां उड़ा दी हैं. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल मुकाबले में 5 विकेट से रौंदकर एशिया कप में 9वीं बार खुद को चैंपियन बनाया है. मुकाबले में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव का जादू फेल रहा, लेकिन तिलक वर्मा जीत के हीरो साबित हुए.

भारत ने जीता था टॉस

भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पाकिस्तान ने शुरुआत शानदार की क्योंकि भारत को 84 रन से स्कोर पर पहला विकेट हासिल हुआ. ओपनर साहिबजादा फरहान ने शानदार फिफ्टी ठोकी और टीम की लाज बचाई. इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम बोर्ड पर 146 रन टांगने में कामयाब हो पाई. 2 विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई.

भारत की शानदार गेंदबाजी

टीम इंडिया की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली. भारत की तरफ से बॉलिंग के हीरो कुलदीप यादव रहे जिन्होंने 4 विकेट अपने नाम किए और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी. इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. मुकाबला एकतरफा नजर आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने भी गेंदबाजी से भारत को पापड़ बेलने पर मजबूर कर दिया.

तिलक वर्मा ने बचाई लाज

टीम इंडिया की बल्लेबाजी में खराब शुरुआत देखने को मिली. अभिषेक, सूर्या और गिल पूरी तरह फुस्स नजर आए और टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी. लेकिन संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने टीम की लाज बचाई. तिलक ने धमाकेदार फिफ्टी ठोकी जबकि संजू सैमसन ने 24 रन ठोके. अंत में तिलक वर्मा का साथ शिवम दुबे ने दिया. उन्होंने आतिशी बैटिंग से पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेला.