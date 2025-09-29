Advertisement
trendingNow12940600
Hindi Newsक्रिकेट

पाकिस्तान को पीटकर टीम इंडिया ने जीता एशिया कप, पक्ष-विपक्ष के नेताओं ने दी बधाई

IND vs PAK: भारत ने नवीं बार एशिया कप का फाइनल जीता तो देशभर में जश्न शुरू हो गया. पाकिस्तान के ऊपर इस बड़ी जीत से 140 करोड़ भारतीय गदगद है. राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है. इस हिसाब से इतिहास में भारत क्रिकेट टीम सबसे सफल टीम हो गई है जिसने 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023 और इस बार साल 2025 में भी ये खिताब देश के नाम कर दिया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 29, 2025, 02:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान को पीटकर टीम इंडिया ने जीता एशिया कप, पक्ष-विपक्ष के नेताओं ने दी बधाई

India vs Pakistan final: भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप देश के नाम कर लिया है. इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने खुशी जताते हुए टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, 'एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने पर टीम इंडिया को मेरी हार्दिक बधाई. टीम ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा, जिससे खेल में उनका दबदबा कायम रहा. मैं कामना करती हूं कि टीम इंडिया भविष्य में भी इसी तरह अपना परचम लहराए.'

पीएम मोदी ने याद दिलाया ऑपरेशन सिंदूर

पीएम मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की बधाई देते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, 'खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर... आपको बताते चलें कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के दौरान धर्म पूछकर हुए हिंदुओं के नरसंहार के बाद भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से सैन्य अभियान चलाकर सीमा पार आतंकी ठिकानों को तबाह किया था. पाकिस्तान के तमाम एयरबेस धू-धूकर जल रहे थे. भारत की इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे. सेना ने सीज फायर के बाद कहा था कि - 'ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ जारी है...'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- India Vs Pakistan: 'सिंदूर' से 'तिलक' तक! टीम इंडिया ने PAK को हराकर जीता एशिया कप, PM मोदी ने अनोखी बधाई

गृह मंत्री अमित शाह ने याद दिलाया शौर्य

गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, एक अद्भुत जीत. हमारे लड़कों की ज़बरदस्त ऊर्जा ने प्रतिद्वंद्वियों को एक बार फिर धूल चटा दी. भारत को जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, पाकिस्तान को हारना ही था और भारत हमेशा चैम्पियन रहेगा. भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की बधाई. वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा, भारत का विजय तिलक. आज भारतीय क्रिकेट टीम ने सिर्फ एशिया कप फाइनल नहीं, बल्कि हर भारतीय का दिल जीत लिया. तिलक वर्मा और कुलदीप यादव के जबरदस्त प्रदर्शन ने इस विजय को ऐतिहासिक बना दिया. 

वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा, ' सभी खिलाड़ियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं.'

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी भारतीय टीम को जीत की बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा, भारत ने एशिया कप जीत लिया है. हमने टूर्नामेंट में पाकिस्तान को तीन बार धूल चटाई है.

भारत ने नवीं बार एशिया कप का फाइनल जीता तो देशभर में जश्न शुरू हो गया. पाकिस्तान के ऊपर इस बड़ी जीत से 140 करोड़ भारतीय गदगद है. राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है. इस हिसाब से इतिहास में भारत क्रिकेट टीम सबसे सफल टीम हो गई है जिसने 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023 और अब 2025 में 9वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

India vs PakistanAsia Cup 2025

Trending news

TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
west bengal news in hindi
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
;