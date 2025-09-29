पाकिस्तान को पीटकर टीम इंडिया ने जीता एशिया कप, पक्ष-विपक्ष के नेताओं ने दी बधाई

India vs Pakistan final: भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप देश के नाम कर लिया है. इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने खुशी जताते हुए टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, 'एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने पर टीम इंडिया को मेरी हार्दिक बधाई. टीम ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा, जिससे खेल में उनका दबदबा कायम रहा. मैं कामना करती हूं कि टीम इंडिया भविष्य में भी इसी तरह अपना परचम लहराए.'

पीएम मोदी ने याद दिलाया ऑपरेशन सिंदूर

पीएम मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की बधाई देते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, 'खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर... आपको बताते चलें कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के दौरान धर्म पूछकर हुए हिंदुओं के नरसंहार के बाद भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से सैन्य अभियान चलाकर सीमा पार आतंकी ठिकानों को तबाह किया था. पाकिस्तान के तमाम एयरबेस धू-धूकर जल रहे थे. भारत की इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे. सेना ने सीज फायर के बाद कहा था कि - 'ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ जारी है...'

गृह मंत्री अमित शाह ने याद दिलाया शौर्य

गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, एक अद्भुत जीत. हमारे लड़कों की ज़बरदस्त ऊर्जा ने प्रतिद्वंद्वियों को एक बार फिर धूल चटा दी. भारत को जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो.

A phenomenal victory. The fierce energy of our boys blew up the rivals again. Bharat is destined to win no matter which field. — Amit Shah (@AmitShah) September 28, 2025

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, पाकिस्तान को हारना ही था और भारत हमेशा चैम्पियन रहेगा. भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की बधाई. वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा, भारत का विजय तिलक. आज भारतीय क्रिकेट टीम ने सिर्फ एशिया कप फाइनल नहीं, बल्कि हर भारतीय का दिल जीत लिया. तिलक वर्मा और कुलदीप यादव के जबरदस्त प्रदर्शन ने इस विजय को ऐतिहासिक बना दिया.

वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा, ' सभी खिलाड़ियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं.'

एकता जीत की बुनियाद होती है। एशिया कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम के सभी एकजुट खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, सपोर्टिंग स्टाफ़ व देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ! — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 28, 2025

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी भारतीय टीम को जीत की बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा, भारत ने एशिया कप जीत लिया है. हमने टूर्नामेंट में पाकिस्तान को तीन बार धूल चटाई है.

भारत ने नवीं बार एशिया कप का फाइनल जीता तो देशभर में जश्न शुरू हो गया. पाकिस्तान के ऊपर इस बड़ी जीत से 140 करोड़ भारतीय गदगद है. राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है. इस हिसाब से इतिहास में भारत क्रिकेट टीम सबसे सफल टीम हो गई है जिसने 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023 और अब 2025 में 9वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया.