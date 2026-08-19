IND vs SL: भारत ने श्रीलंका को उसी की मांद में घुसकर पीटा, गॉल में मार लिया मैदान, पहला मैच 165 रन से जीतकर सीरीज में बनाई 1-0 से बढ़त

India vs Srilanka 1st Test: गॉल टेस्ट में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 'प्रचंड' जीत दर्ज की है. भारत ने श्रीलंका को गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 165 रनों के बड़े अंतर से मात दी है. दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत ने अब 1-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली है. जीत के लिए 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 206 रन पर ढेर हो गई. श्रीलंका के लिए दूसरी पारी में सोनल दिनुषा ने सबसे ज्यादा 84 रनों का योगदान दिया. भारत के लिए मानव सुथार ने दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 6 विकेट झटके हैं.
गॉल में श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीतकर भारत ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. इस टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. मानव सुथार के अलावा दूसरी पारी में प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट और रवींद्र जडेजा व मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट झटके हैं. भारत के लिए स्टार लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुथार सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए हैं. मानव सुथार ने इस टेस्ट मैच में कुल 10 विकेट झटके हैं और टीम इंडिया को अकेले दम पर मैच जिताने में बड़ा रोल निभाया है. मानव सुथार ने पहली पारी में 4 विकेट और दूसरी पारी में 6 विकेट झटके हैं.
An elated #TeamIndia camp as we win the 1st Test at Galle and go 1-0 up in the series.#SLvIND pic.twitter.com/sAyxV03jcJ
— BCCI (@BCCI) August 19, 2026
अपने करियर के सिर्फ दूसरे टेस्ट मैच में खेलते हुए, मानव सुथार ने पांचवें दिन दूसरी पारी में छह विकेट लिए और मैच में कुल 10 विकेट के आंकड़े के साथ खेल खत्म किया. इस मैच में कुल 211 रन (पहली पारी में 167 रन और दूसरी पारी में 44 रन) बनाने वाले धाकड़ मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया है. भारत ने अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 12 अहम अंक हासिल किए हैं. यह भारत का 600वां टेस्ट मैच भी था. भारत ने इस टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 462 रन बोर्ड पर लगा दिए. इसके बाद दूसरी पारी में श्रीलंका की टीम 284 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रनों की बढ़त हासिल की और दूसरी पारी में 193 रन बनाए. भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 372 रनों का टारगेट रखा. जवाब में श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 206 रन पर ढेर हो गई और भारत ने 165 रनों के बड़े अंतर से मैच जीत लिया.
पांचवें दिन लंच के बाद खेल शुरू होने पर, श्रीलंका की टीम सोनल दिनुशा और केशरा नुवांथा के दम पर जीत की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी. पहली पारी में शतक लगाने के बाद शानदार बल्लेबाजी करने वाले सोनल दिनुशा 84 रन तक पहुंच गए थे और ऐसा लग रहा था कि वे इस मैच में अपना दूसरा शतक भी लगा लेंगे. लेकिन चालाक और असरदार मानव सुथार ने 76वें ओवर में एक जबरदस्त 'ट्रिपल-विकेट मेडन' ओवर डालकर मैच का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया. मानव सुथार ने लेग-स्टंप के बाहर डाली गई एक फ्लाइटेड गेंद पर अतिरिक्त उछाल हासिल करके साझेदारी तोड़ी और दिनुशा को मजबूर किया कि वे गेंद को ग्लव्स से छूकर लेग गली में खड़े ध्रुव जुरेल को कैच दे बैठें. ठीक अगली ही गेंद पर, मानव सुथार ने प्रभात जयसूर्या को 'गोल्डन डक' पर बोल्ड कर दिया. उनकी 'इन-ड्रिफ्टर' गेंद पिच पर टप्पा खाकर ऑफ स्टंप के ऊपरी हिस्से से टकराई.
For his maiden Test ton that laid the foundation and an equally important knock in the second innings, @devdpd07 receives the Player of the Match award #SLvIND #TeamIndia pic.twitter.com/EY7bbMT92f
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लाहिरू कुमारा ने 76वें ओवर में मानव सुथार की हैट्रिक वाली गेंद को तो सुरक्षित रूप से खेल लिया, लेकिन दो गेंद बाद भारतीय लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 'राउंड द विकेट' आकर गेंदबाजी की और लाहिरू कुमारा का 'आउटसाइड एज' निकाला, जिसे ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे कैच लपक लिया. इस तरह मानव सुथार ने अपने शुरुआती दो टेस्ट मैचों में ही दूसरी बार एक पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया. रवींद्र जडेजा और भारत के स्लिप फील्डर्स ने दूसरे छोर से लगातार दबाव बनाए रखा, हालांकि श्रीलंका की आखिरी जोड़ी केशरा नुवांथा और असिथा फर्नांडो ने हार को कुछ देर के लिए टाल दिया.
A clinical victory for #TeamIndia in the Galle Test.
Manav Suthar's 6 wicket haul in the second innings, guides India to a 165 run win over Sri Lanka.
Scorecard - https://t.co/M9LVyCAp8y #SLvIND pic.twitter.com/QxAhFQGZke
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केशरा नुवांथा ने सुथार की गेंद पर 'पैडल-स्वीप' करके बाउंड्री लगाई और श्रीलंका को 200 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन सुथार ने 78वें ओवर में मैच खत्म कर दिया, जब उनकी तेज आर्म बॉल पिच पर फिसलकर केशरा नुवांथा के डिफेंस को भेदते हुए उनके स्टंप्स ले उड़ी. केशरा नुवांथा 20 रन पर आउट हुए और भारतीय ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल बन गया. भारत की जीत में देवदत्त पडिक्कल की पहली पारी की शानदार 167 रनों की पारी का भी अहम योगदान रहा, जिससे भारत को 178 रनों की बड़ी बढ़त मिली. दूसरी पारी में ऋषभ पंत की समझदारी भरी 66 रनों की पारी ने सुथार और भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को टर्न लेने वाली पिच का फायदा उठाने और एक बड़ी जीत हासिल करने में मदद की.