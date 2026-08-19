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IND vs SL: भारत ने श्रीलंका को उसी की मांद में घुसकर पीटा, गॉल में मार लिया मैदान, पहला मैच 165 रन से जीतकर सीरीज में बनाई 1-0 से बढ़त

India vs Srilanka 1st Test: गॉल टेस्ट में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 'प्रचंड' जीत दर्ज की है. भारत ने श्रीलंका को गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 165 रनों से मात दी है. दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत ने अब 1-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली है. जीत के लिए 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 206 रन पर ढेर हो गई.

Written ByTarun Verma
Published: Aug 19, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:19 PM IST
IND vs SL: भारत ने श्रीलंका को उसी की मांद में घुसकर पीटा, गॉल में मार लिया मैदान, पहला मैच 165 रन से जीतकर सीरीज में बनाई 1-0 से बढ़त
Image Credit: AI Generated Image

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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