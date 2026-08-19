IND vs SL: भारत ने श्रीलंका को उसी की मांद में घुसकर पीटा, गॉल में मार लिया मैदान, पहला मैच 165 रन से जीतकर सीरीज में बनाई 1-0 से बढ़त

अपने करियर के सिर्फ दूसरे टेस्ट मैच में खेलते हुए, मानव सुथार ने पांचवें दिन दूसरी पारी में छह विकेट लिए और मैच में कुल 10 विकेट के आंकड़े के साथ खेल खत्म किया. इस मैच में कुल 211 रन (पहली पारी में 167 रन और दूसरी पारी में 44 रन) बनाने वाले धाकड़ मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया है. भारत ने अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 12 अहम अंक हासिल किए हैं. यह भारत का 600वां टेस्ट मैच भी था. भारत ने इस टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 462 रन बोर्ड पर लगा दिए. इसके बाद दूसरी पारी में श्रीलंका की टीम 284 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रनों की बढ़त हासिल की और दूसरी पारी में 193 रन बनाए. भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 372 रनों का टारगेट रखा. जवाब में श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 206 रन पर ढेर हो गई और भारत ने 165 रनों के बड़े अंतर से मैच जीत लिया.