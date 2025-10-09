Advertisement
trendingNow12954073
Hindi Newsक्रिकेट

रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने वाले अजीत अगरकर की होगी छुट्टी, चीफ सेलेक्टर पर एक्शन लेगा BCCI?

Rohit Sharma vs Ajit Agarkar: मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान बनाने के फैसले के बाद से लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. रोहित ने बतौर कप्तान अपने आखिरी मैच में टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दिलाई थी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 09, 2025, 12:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने वाले अजीत अगरकर की होगी छुट्टी, चीफ सेलेक्टर पर एक्शन लेगा BCCI?

Rohit Sharma vs Ajit Agarkar: भारतीय क्रिकेट टीम में इन दिनों वनडे की कप्तानी को लेकर जमकर विवाद हो रहा है. रोहित शर्मा को हटाकर शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बना दिया गया. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान बनाने के फैसले के बाद से लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. रोहित ने बतौर कप्तान अपने आखिरी मैच में टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दिलाई थी. 

रोहित-कोहली पर बवाल

रोहित के अलावा विराट कोहली को लेकर भी काफी चर्चा चल रही है. दोनों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुना गया है, लेकिन उनका 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलना तय नहीं है. हालांकि, दोनों खिलाड़ियों ने अक्सर 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चयनकर्ताओं की योजनाओं में अब बदलाव आ गया है.  सीनियर खिलाड़ियों से अपनी फॉर्म साबित करने के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलने की उम्मीद की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

अगरकर के कार्यकाल का होगा अंत

इस उथल-पुथल पर इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हार्मिसन ने आशंका जताई है कि इस खींचतान के बीच मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म हो सकता है. टॉकस्पोर्ट क्रिकेट पर बात करते हुए हारमिसन ने कहा, ''दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि अजीत अगरकर के लिए यह एक अस्त-व्यस्त अंत हो सकता है. अगर कोई यहां जीतने वाला है, तो मुझे लगता है कि वह पूर्व ऑलराउंडर (अगरकर) के बजाय पूर्व कप्तान होंगे. लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या अगरकर यह बात केवल कोहली और शर्मा की आग में घी डालने के लिए कह रहे हैं. अगर ऐसा है, तो आप अपने पत्ते मेज पर रखें और देखें कि क्या होता है.''

ये भी पढ़ें: क्रिकेट के कलंक: इन 10 पाकिस्तानियों ने चंद पैसों के लिए बेच दिया ईमान, पूरी दुनिया में खेल को किया बदनाम

बीसीसीआई में हो सकता है टकराव

चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कोहली शानदार फॉर्म में थे. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़ा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में भी शानदार प्रदर्शन किया. रोहित ने धीमी शुरुआत के बाद फाइनल में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेली थी. उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाया था. हार्मिसन ने आगे संभावित टकराव का संकेत देते हुए कहा कि कोहली का वनडे क्रिकेट में प्रभाव और विरासत रोहित से कहीं अधिक है. उन्होंने चेतावनी दी कि कोहली को दरकिनार करना भारत के लिए उलटा पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: अटूट रिकॉर्ड: टेस्ट में लगातार 16 घंटे तक बैटिंग करने वाला सूरमा, अंगद की तरह क्रीज पर जमा दिए थे पैर

रोहित पर कोहली का पलड़ा भारी

हार्मिसन ने कहा, ''मुझे लगता है कि कोहली का पलड़ा थोड़ा भारी है. उनके खाते में बहुत सारे रन हैं, उनकी प्रतिष्ठा है. रोहित शर्मा का इतना नहीं है. रोहित थोड़े उम्रदराज हैं. वह 50 ओवर के क्रिकेट में उतने प्रभावशाली नहीं रहे हैं जितना विराट रहे हैं. अगर विराट मुड़कर कहते हैं, 'ठीक है, तुम मेरे बिना 50 ओवर का विश्व कप खेलो और ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के खिलाफ 350 रनों का पीछा करते समय, तुम्हारे पास वह खिलाड़ी नहीं होगा जो 90 के औसत से रन बनाता है, फिर देखो तुम्हारी टीम कहाँ है' इस तरह से चीजें अस्त-व्यस्त हो सकती हैं.''

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Indian cricket team

Trending news

टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
TVK chief Vijay news
टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
PM मोदी से मिले कीर स्टार्मर, मुंबई में गर्मजोशी से मिलाया हाथ,कहा- ये जवाबी दौरा है
PM Modi
PM मोदी से मिले कीर स्टार्मर, मुंबई में गर्मजोशी से मिलाया हाथ,कहा- ये जवाबी दौरा है
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
PM Modi
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
Mumbai Porsche accident
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर
Zubeen Garg
भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर
जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से अरेस्‍ट, फैक्ट्री ताले की तैयारी
Cough Syrup
जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से अरेस्‍ट, फैक्ट्री ताले की तैयारी
पूर्व पुलिस कमिश्नर ने CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील की जमकर तारीफ की, मचा बवाल
BR Gavai
पूर्व पुलिस कमिश्नर ने CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील की जमकर तारीफ की, मचा बवाल
बिहार चुनाव के बीच BJP को इस राज्य में चाहिए नया एलायंस; इन पार्टियों पर है नजर
BJP
बिहार चुनाव के बीच BJP को इस राज्य में चाहिए नया एलायंस; इन पार्टियों पर है नजर
जाने वाला है AC-कूलर का मौसम, अब सताएगी कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश से आफत
Weather
जाने वाला है AC-कूलर का मौसम, अब सताएगी कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश से आफत
विष्णु शिला में विराजे ‘पार्वती नंदन’, दिव्य नेत्र खोलते शालिग्राम वाले अद्भुत गणपति
village
विष्णु शिला में विराजे ‘पार्वती नंदन’, दिव्य नेत्र खोलते शालिग्राम वाले अद्भुत गणपति