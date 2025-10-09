रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने वाले अजीत अगरकर की होगी छुट्टी, चीफ सेलेक्टर पर एक्शन लेगा BCCI?

Rohit Sharma vs Ajit Agarkar: भारतीय क्रिकेट टीम में इन दिनों वनडे की कप्तानी को लेकर जमकर विवाद हो रहा है. रोहित शर्मा को हटाकर शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बना दिया गया. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान बनाने के फैसले के बाद से लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. रोहित ने बतौर कप्तान अपने आखिरी मैच में टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दिलाई थी.

रोहित-कोहली पर बवाल

रोहित के अलावा विराट कोहली को लेकर भी काफी चर्चा चल रही है. दोनों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुना गया है, लेकिन उनका 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलना तय नहीं है. हालांकि, दोनों खिलाड़ियों ने अक्सर 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चयनकर्ताओं की योजनाओं में अब बदलाव आ गया है. सीनियर खिलाड़ियों से अपनी फॉर्म साबित करने के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलने की उम्मीद की जा रही है.

अगरकर के कार्यकाल का होगा अंत

इस उथल-पुथल पर इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हार्मिसन ने आशंका जताई है कि इस खींचतान के बीच मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म हो सकता है. टॉकस्पोर्ट क्रिकेट पर बात करते हुए हारमिसन ने कहा, ''दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि अजीत अगरकर के लिए यह एक अस्त-व्यस्त अंत हो सकता है. अगर कोई यहां जीतने वाला है, तो मुझे लगता है कि वह पूर्व ऑलराउंडर (अगरकर) के बजाय पूर्व कप्तान होंगे. लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या अगरकर यह बात केवल कोहली और शर्मा की आग में घी डालने के लिए कह रहे हैं. अगर ऐसा है, तो आप अपने पत्ते मेज पर रखें और देखें कि क्या होता है.''

बीसीसीआई में हो सकता है टकराव

चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कोहली शानदार फॉर्म में थे. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़ा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में भी शानदार प्रदर्शन किया. रोहित ने धीमी शुरुआत के बाद फाइनल में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेली थी. उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाया था. हार्मिसन ने आगे संभावित टकराव का संकेत देते हुए कहा कि कोहली का वनडे क्रिकेट में प्रभाव और विरासत रोहित से कहीं अधिक है. उन्होंने चेतावनी दी कि कोहली को दरकिनार करना भारत के लिए उलटा पड़ सकता है.

रोहित पर कोहली का पलड़ा भारी

हार्मिसन ने कहा, ''मुझे लगता है कि कोहली का पलड़ा थोड़ा भारी है. उनके खाते में बहुत सारे रन हैं, उनकी प्रतिष्ठा है. रोहित शर्मा का इतना नहीं है. रोहित थोड़े उम्रदराज हैं. वह 50 ओवर के क्रिकेट में उतने प्रभावशाली नहीं रहे हैं जितना विराट रहे हैं. अगर विराट मुड़कर कहते हैं, 'ठीक है, तुम मेरे बिना 50 ओवर का विश्व कप खेलो और ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के खिलाफ 350 रनों का पीछा करते समय, तुम्हारे पास वह खिलाड़ी नहीं होगा जो 90 के औसत से रन बनाता है, फिर देखो तुम्हारी टीम कहाँ है' इस तरह से चीजें अस्त-व्यस्त हो सकती हैं.''