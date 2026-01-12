भारत ने रचा इतिहास, ऐसा करिश्मा करने वाला बना दुनिया का पहला देश, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो बहुत पीछे

IND vs NZ 1st ODI: भारत ने रविवार को वडोदरा में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया और इसी के साथ ही उसने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 300 रन बनाए और भारत के सामने जीत के लिए 301 रनों का टारगेट रखा. जवाब में भारत ने 49 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. भारत ने 49 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 306 रन बनाते हुए यह मैच जीत लिया.

भारत ने रचा इतिहास

न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में 301 रन का टारगेट चेज करते हुए भारत ने इतिहास रच दिया है. भारत ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज्यादा 20 बार 300 या उससे ज्यादा रनों के टारगेट को चेज कर जीत हासिल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. इस मामले में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देश भारत के आसपास भी नहीं है.

ODI में सबसे ज्यादा बार 300+ के टारगेट को चेज करने का रिकॉर्ड

20 - भारत

15 - इंग्लैंड

14 - ऑस्ट्रेलिया

12 - पाकिस्तान

11 - न्यूजीलैंड / श्रीलंका

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की लगातार आठवीं जीत

भारत ने वडोदरा में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया. यह साल 2023 के बाद से ODI में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की लगातार आठवीं जीत है. यह न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI में भारत का सफलतापूर्वक चेज किया गया दूसरा सबसे बड़ा टारगेट भी है. इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2010 में बेंगलुरु में 316 रनों का टारगेट चेज किया था.

विराट कोहली के कमाल से जीता भारत

विराट कोहली ने 91 गेंदों में 93 रन की पारी खेलते हुए भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जीतने में अहम योगदान दिया. इस शानदार प्रदर्शन के लिए विराट कोहली को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. विराट कोहली ने वनडे फॉर्मेट में 45वीं बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' खिताब अपने नाम किया है. सबसे ज्यादा बार इस खिताब को जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली तीसरे पायदान पर हैं. इस फेहरिस्त में सचिन तेंदुलकर टॉप पर हैं, जिन्होंने 62 बार यह कारनामा किया, जबकि श्रीलंकाई दिग्गज सनथ जयसूर्या (48) दूसरे स्थान पर हैं. जैक कैलिस, रिकी पोंटिंग और शाहिद अफरीदी 32-32 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीत चुके हैं.