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कूकाबुरा बॉल बनेगी पेस बैटरी की मुसीबत? बुमराह की गैरमौजूदगी से बड़ा चैलेंज, कोच का अलर्ट

India vs Sri Lanka 1st Test: भारत और श्रीलंका बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त को होगा. गॉल में दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी के चलते ये सीरीज टीम इंडिया के लिए चुनौती बन चुकी है. बॉलिंग कोच ने भी पेसर्स को कूकाबुरा बॉल के लिए अलर्ट दे दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 13, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:31 PM IST
कूकाबुरा बॉल बनेगी पेस बैटरी की मुसीबत? बुमराह की गैरमौजूदगी से बड़ा चैलेंज, कोच का अलर्ट
Image Credit: मोर्ने मोर्केल ने टीम इंडिया को दी चेतावनी. (PIC- AI Graphics)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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