कूकाबुरा बॉल बनेगी पेस बैटरी की मुसीबत? बुमराह की गैरमौजूदगी से बड़ा चैलेंज, कोच का अलर्ट

मोर्केल ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमारे पास काफी स्किल है और इसके लिए प्लानिंग भी होगी. श्रीलंका में सबसे बड़ी चुनौती गर्मी, उमस और कूकाबुरा बॉल का जल्दी नरम पड़ना है. यह 25 या 30 ओवर के बाद ये नरम हो जाएगी, इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना होगा. इन परिस्थितियों में सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर हो जाता है. अगर आप एक पेसर हैं और छोटे स्पेल करते हैं, तो डिलीवरी में जितना दम लगाकर आप सही टप्पे पर डालते हैं, तो मौका आपको मिल सकता है."