कूकाबुरा बॉल बनेगी पेस बैटरी की मुसीबत? बुमराह की गैरमौजूदगी से बड़ा चैलेंज, कोच का अलर्ट

IND vs SL 1st Test: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की तैयारियां जोरों पर हैं. हालांकि, एक तरफ इंजरी कंसर्न बड़ी टेंशन बना हुआ है. सबसे ज्यादा टेंशन जसप्रीत बुमराह के बाहर होने की है, जिससे टीम की पेस बैटरी में अनुभव की कमी साफ झलक रही है. वहीं, श्रीलंकाई पिच पर कूकाबुरा बॉल की टेंशन भी मैनेजमेंट को खाए जा रही है. बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने इसके लिए अपने पेसर्स को अलर्ट दे दिया है.
मोर्केल ने चेतावनी दी है कि गर्मी और उमस की वजह से कूकाबुरा बॉल अपनी सख्ती जल्दी खो सकती है, जिसके आदी भारतीय पेसर्स नहीं हैं. टीम में बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर आकिब नबी को जगह मिली थी. बुमराह के न होने पर मोहम्मद सिराज अब टीम में सबसे अनुभवी सीमर हैं. प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार भी श्रीलंकाई परिस्थितियों के लिए नए हैं. इनसे निपटने के लिए मोर्केल ने पहले ही टीम के पेसर्स को अलर्ट दे दिया है.
मोर्केल ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमारे पास काफी स्किल है और इसके लिए प्लानिंग भी होगी. श्रीलंका में सबसे बड़ी चुनौती गर्मी, उमस और कूकाबुरा बॉल का जल्दी नरम पड़ना है. यह 25 या 30 ओवर के बाद ये नरम हो जाएगी, इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना होगा. इन परिस्थितियों में सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर हो जाता है. अगर आप एक पेसर हैं और छोटे स्पेल करते हैं, तो डिलीवरी में जितना दम लगाकर आप सही टप्पे पर डालते हैं, तो मौका आपको मिल सकता है."
उन्होंने आगे पिच को लेकर कहा, "जैसे-जैसे मुकाबला बढ़ेगा, तो थोड़ा असीमित उछाल भी देखने को मिल सकती है. ये इसपर निर्भर होगा कि हम कैसे पूरी तीव्रता के साथ लगातार ओवर फेंक सकते हैं और दबाव बना सकते हैं. हमने पिछले कुछ महीनों में ज्यादा रेड-बॉल क्रिकेट नहीं खेला है, इसलिए उसमें वापस लौटना भी एक चुनौती होगी."
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वॉर्म अप मुकाबले की बात करें तो पेसर्स फीके नजर आए थे. तीन दिवसीय मुकाबले में रवींद्र जडेजा सबसे असरदार गेंदबाजों रहे, जिन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए. हालांकि, गुरनूर बराड़ ने अपनी काबीलियत दिखाई और 3 विकेट झटके थे. कुलदीप यादव और मानव सुथार ने दो-दो विकेट लिए. वहीं, मोहम्मद सिराज और कृष्णा को 1-1 विकेट नसीब हुआ.