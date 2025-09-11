93 गेंद बाकी रहते भारत ने जीता मैच, टी20 इंटरनेशनल में रच दिया इतिहास, बन गया महारिकॉर्ड
Hindi Newsक्रिकेट

93 गेंद बाकी रहते भारत ने जीता मैच, टी20 इंटरनेशनल में रच दिया इतिहास, बन गया महारिकॉर्ड

Asia Cup 2025: भारत ने एशिया कप 2025 के पहले ही मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 93 गेंद बाकी रहते 9 विकेट से धूल चटा दी. भारत ने इसी के साथ ही इतिहास रच दिया है. भारत ने एक ऐसा महारिकॉर्ड बना दिया है, जिससे वर्ल्ड क्रिकेट में उसकी तूती बोल रही है. बता दें कि इस मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भारतीय टीम को जीत के लिए 58 रन का लक्ष्य दिया था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 11, 2025, 06:29 AM IST
Asia Cup 2025: भारत ने एशिया कप 2025 के पहले ही मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 93 गेंद बाकी रहते 9 विकेट से धूल चटा दी. भारत ने इसी के साथ ही इतिहास रच दिया है. भारत ने एक ऐसा महारिकॉर्ड बना दिया है, जिससे वर्ल्ड क्रिकेट में उसकी तूती बोल रही है. बता दें कि इस मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भारतीय टीम को जीत के लिए 58 रन का लक्ष्य दिया था. जवाब में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने 4.3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीत लिया. भारत का 9 विकेट से जीतना रिकॉर्ड नहीं है. दरअसल, भारतीय टीम ने 93 गेंद रहते लक्ष्य हासिल कर लिया.

भारत ने टी20 इंटरनेशनल में रच दिया इतिहास

भारत की संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 93 गेंद बाकी रहते यह जीत किसी फुल मेंबर टीम द्वारा सबसे अधिक गेंदें शेष रहते टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी जीत है. यह मैच सिर्फ 106 गेंदों में ही खत्म हो गया. इससे पहले भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 में स्कॉटलैंड के खिलाफ दुबई में 81 गेंद बाकी रहते ही जीत हासिल की थी. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा गेंदें बाकी रहते हुए जीत का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है. इंग्लैंड ने साल 2024 में ओमान के खिलाफ नॉर्थ साउंड में 101 गेंदें बाकी रहते हुए जीत हासिल की थी. टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने 13.1 ओवर में 57 रन पर ऑल आउट कर दिया. जवाब में टीम इंडिया ने 4.3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बनाकर 93 गेंद रहते मैच 9 विकेट से जीत लिया.

T20I में फुल मेंबर टीम द्वारा सबसे ज्यादा गेंदें बाकी रहते जीत

1. इंग्लैंड बनाम ओमान नॉर्थ साउंड 2024 - 101 गेंदें

2. भारत बनाम यूएई दुबई 2025 - 93 गेंदें

3. श्रीलंका बनाम नेट चैटोग्राम 2014 - 90 गेंदें

4. जिम्बाब्वे बनाम मोज़ाम्बिक नैरोबी 2024 - 90 गेंदें

एशिया कप की सबसे बड़ी जीत

बता दें कि भारत ने टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले एशिया कप की सबसे बड़ी जीत अपने नाम कर ली है. एशिया कप टी20 फॉर्मेट में इतनी गेंद शेष रहते किसी भी टीम ने जीत हासिल नहीं की है. भारतीय टीम पूर्ण सदस्य देश के रूप में टी20 फॉर्मेट वाले एशिया कप में सबसे ज्यादा गेंद शेष रहते जीत दर्ज करने वाली टीम बन गई है. भारतीय टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी एक खास सूची में अपना नाम दर्ज कराया. अभिषेक पारी की पहली ही गेंद पर छक्का लगाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज बने. अभिषेक से पहले यह उपलब्धि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन हासिल कर चुके हैं.

ऐसा रहा मैच का हाल

मैच पर नजर डालें तो भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। यूएई भारतीय गेंदबाजों के सामने 13.1 ओवर में मात्र 57 रन पर सिमट गई. आलिशान शराफू ने सर्वाधिक 22 रन बनाए. वहीं, कप्तान मुहम्मद वसीम ने 19 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका. T20I में यूएई का यह न्यूनतम स्कोर है. भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 4, शिवम दुबे ने 3 और बुमराह, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट लिए. 58 रन के लक्ष्य को भारत ने 4.3 ओवर में हासिल कर लिया. अभिषेक और गिल ने 3.5 ओवर में पहले विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी की. इस स्कोर पर अभिषेक शर्मा 16 गेंद पर 3 छक्के और 2 चौके की मदद से 30 रन बनाकर आउट हुए. तीसरे नंबर पर उतरे सूर्यकुमार यादव ने गिल के साथ मिलकर भारत को 9 विकेट से जीत दिला दी. भारत ने 4.3 ओवर में 1 विकेट पर 60 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीता. गिल 9 गेंद पर 20 जबकि सूर्या 2 गेंद पर 7 रन बनाकर नाबाद रहे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

