'खतरों के खिलाड़ी' में टीम इंडिया के कोच ने मारी सरप्राइज एंट्री, क्या श्रीलंका दौरे पर नहीं जाएंगे?

भारतीय क्रिकेट टीम 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. श्रीलंका में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम का कड़ा इम्तिहान होने वाला है. WTC की मौजूदा रैंकिंग में भारत 5वें स्थान पर है और ऐसे में फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए टीम इंडिया को इस सत्र में बाकी बचे मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करना होगा. इस बीच फैंस टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल को 'खतरों के खिलाड़ी' शो में देखकर हैरान हो गए. फैंस के मन में ये भी सवाल उठने लगा कि कहीं मोर्केल आगामी टेस्ट सीरीज मिस तो नहीं करने वाले हैं.
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मौजूदा बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल, मशहूर रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' में नजर आने वाले हैं. स्टंट पर आधारित इस शो का 15वां सीजन 1 अगस्त को शुरू हुआ, जिसमें फिल्ममेकर रोहित शेट्टी होस्ट के तौर पर लौटे हैं. मोर्केल को 'खतरों के खिलाड़ी' शो पर देखकर फैंस को झटका लगा. आइए जानते हैं, आखिर पूरा मामला क्या है.
सीजन के पहले एपिसोड में, रोहित शेट्टी ने कंटेस्टेंट्स को मॉर्केल से मिलवाया और साथ ही उन्हें स्टंट से जुड़ी चुनौतियों के बारे में भी आगाह किया. मशहूर डायरेक्टर ने कंटेस्टेंट्स से कहा, ''खतरों के खिलाड़ी के इतिहास में अब जो होने वाला है, वो आज तक नहीं हुआ. एक ऐतिहासिक पल सामने आने वाला है.''
इस टास्क के तहत, प्रतिभागियों को मोर्केल की गेंदों का सामना करना होता है, जिससे उनके रिफ्लेक्स और हिम्मत दोनों की परीक्षा होती है. बाद में, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज अपनी जबरदस्त रफ्तार से प्रतियोगियों को डराते हुए नजर आते हैं. वे लगातार 140 से 150 kmph की स्पीड से गेंदबाजी करते हैं.
बता दें कि साउथ अफ्रीका के पूर्व धाकड़ गेंदबाज फिलहाल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. 'मोर्केल खतरों के खिलाड़ी' शो पर एक गेस्ट के तौर पर पहुंचे और वो सिर्फ एक ही एपिसोड के लिए दिखेंगे. इसका मतलब साफ है कि वो टीम इंडिया से अलग नहीं हो रहे हैं और श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहेंगे.
मोर्ने मोर्केल की पहचान एक धाकड़ तेज गेंदबाज के रूप में होती थी, जो अपनी रफ्तार और उछाल से बल्लेबाजों के नाक में दम करने के लिए जाने जाते थे. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 86 टेस्ट, 117 वनडे और 44 T20I मैच खेले और सभी फॉर्मेट में कुल 544 विकेट लिए. इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कामयाबियों के अलावा, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज का IPL करियर भी शानदार रहा, जिसमें उन्होंने राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रतिनिधित्व किया. 70 IPL मैचों में मॉर्केल ने 77 विकेट चटकाए.