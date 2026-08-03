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'खतरों के खिलाड़ी' में टीम इंडिया के कोच ने मारी सरप्राइज एंट्री, क्या श्रीलंका दौरे पर नहीं जाएंगे?

टीम इंडिया 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. उससे पहले भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच 'खतरों के खिलाड़ी' में पहुंचे. रोहित शेट्टी के शो पर मोर्ने मोर्केल को देखकर फैंस हैरान हो गए. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 03, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:16 PM IST
'खतरों के खिलाड़ी' में टीम इंडिया के कोच ने मारी सरप्राइज एंट्री, क्या श्रीलंका दौरे पर नहीं जाएंगे?
Image Credit: &#039;खतरों के खिलाड़ी&#039; में टीम इंडिया के कोच ने मारी सरप्राइज एंट्री (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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