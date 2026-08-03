'खतरों के खिलाड़ी' में टीम इंडिया के कोच ने मारी सरप्राइज एंट्री, क्या श्रीलंका दौरे पर नहीं जाएंगे?

भारतीय क्रिकेट टीम 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. श्रीलंका में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम का कड़ा इम्तिहान होने वाला है. WTC की मौजूदा रैंकिंग में भारत 5वें स्थान पर है और ऐसे में फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए टीम इंडिया को इस सत्र में बाकी बचे मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करना होगा. इस बीच फैंस टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल को 'खतरों के खिलाड़ी' शो में देखकर हैरान हो गए. फैंस के मन में ये भी सवाल उठने लगा कि कहीं मोर्केल आगामी टेस्ट सीरीज मिस तो नहीं करने वाले हैं.