'मैंने तो कहीं से कुछ नहीं सुना', वैभव सूर्यवंशी की पॉपुलैरिटी से अनजान हैं कप्तान अय्यर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयान से चौंकाया

India vs England, T20I Series: टीम इंडिया के T20I कप्तान श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ आज होने वाले पहले टी20 इंटरनेशनल मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कह दिया, जिससे यह साफ हो गया कि वैभव सूर्यवंशी बेंच गर्म करते ही नजर आएंगे. श्रेयस अय्यर का कहना है कि उन्हें वैभव सूर्यवंशी के बारे में सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं की जानकारी नहीं है, भले ही क्रिकेट के दिग्गज और राजनेता उनकी तारीफ कर रहे हों.
श्रेयस अय्यर के मुताबिक वह सोशल मीडिया पर अपने टीम के साथियों के बारे में हो रही चर्चाओं पर ध्यान नहीं देते हैं. हालांकि श्रेयस अय्यर को भरोसा है कि जब वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में मौका मिलेगा, तो वह शानदार प्रदर्शन करेंगे. वैभव सूर्यवंशी को लेकर बढ़ रही चर्चाओं के बीच भारत के T20I कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि उन्हें इस युवा खिलाड़ी के बारे में हो रही चर्चाओं की जानकारी नहीं है, क्योंकि वह न तो खबरें देखते हैं और न ही सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर नजर रखते हैं.
श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैभव सूर्यवंशी के तेजी से उभरने को लेकर हो रही चर्चाओं से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे. यहां तक कि राजनेताओं ने भी इस 15 साल के खिलाड़ी के उभरने पर अपनी राय दी है. हाल ही में, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की तारीफ की और इस युवा खिलाड़ी के लिए भारत में उज्ज्वल भविष्य की भविष्यवाणी की.
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर अपनी पोस्ट में कहा था, 'जब सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, युवराज सिंह, ब्रायन लारा और ग्रीम स्वान जैसे क्रिकेट के दिग्गज एकमत होकर कहते हैं कि मैं भारतीय टीम की बल्लेबाजी को वैभव सूर्यवंशी के इर्द-गिर्द बनाऊंगा तो यह सिर्फ तारीफ नहीं, बल्कि एक स्पेशल टैलेंट को ग्लोबल लेवल पर मिली हरी झंडी है. वैभव सूर्यवंशी भारतीय और ग्लोबल क्रिकेट के भविष्य का सबसे चमकदार चेहरा बनने के लिए तैयार हैं.'
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की इस पोस्ट के बाद अटकलें आईं कि वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए T20I डेब्यू करेंगे, हालांकि, भारत के T20I कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि वह इस बारे में कोई भी चर्चा फॉलो नहीं कर रहे थे. श्रेयस अय्यर ने कहा, 'मैं तो नहीं देख रहा हूं कुछ भी. सच में! मुझे पता ही नहीं. न मैं आपकी न्यूज फॉलो करता हूं, न मैं फॉलो करता हूं कि क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पर. क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर. मुझे तो कुछ सुनने में नहीं आया है.'
श्रेयस अय्यर से जब सीधे तौर पर पूछा गया कि क्या इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20I में वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे, तो कप्तान ने भारत के प्लान का खुलासा करने से इनकार कर दिया, लेकिन भरोसा जताया कि जब भी इस युवा खिलाड़ी को मौका मिलेगा, वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे. श्रेयस अय्यर ने कहा, 'देखिए, कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा. अभी हम क्या करने वाले हैं, इस बारे में मैं भी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि यह बहुत निजी बात है. यह ऐसी चीज है जिस पर हम टीम के अंदर चर्चा करते हैं. हम सबको यह नहीं बता सकते कि हम किस कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे और न ही विरोधी टीम को यह पता चलने दे सकते हैं कि क्या होने वाला है, तो निश्चित रूप से वह एक शानदार टैलेंटेड खिलाड़ी है, और जब भी उन्हें खेलने का मौका मिलेगा, वह बेहतरीन प्रदर्शन करेगा.'