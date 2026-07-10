IND vs ENG: लगातार दो T20I सीरीज हार के बाद टूटा कप्तान श्रेयस अय्यर का सब्र, सरेआम किस पर फोड़ दिया ठीकरा?

IND vs ENG 4th T20I: भारत को श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पिछले 6 T20I मैचों में से 5 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा है. टीम इंडिया पहले आयरलैंड के दौरे पर दो मैचों की T20I सीरीज 0-2 से हार गई. इसके बाद इंग्लैंड में भी भारतीय टीम की हार का सिलसिला बदस्तूर जारी है. भारत और इंग्लैंड के बीच T20I सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. इसके बाद मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे T20I मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर जीत दर्ज की. नॉटिंघम में खेला गया तीसरा T20I मैच मेजबान टीम ने 125 रन से अपने नाम कर लिया. चौथे T20I मैच में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 37 गेंद बाकी रहते 9 विकेट से मात दे दी.
अपनी कप्तानी में लगातार दो T20I सीरीज हारने के बाद भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, 'एक बार फिर, यह बेहद निराशाजनक पल रहा. निश्चित रूप से, बोर्ड पर 158 का स्कोर काफी नहीं था और आखिर में हमने देखा कि इंग्लैंड ने कितनी जल्दी मैच खत्म कर दिया. जब हम गेंदबाजी करने आए, तो मैंने अपने गेंदबाजों से कहा कि वे बार-बार उसी लेंथ पर गेंदबाजी करें, क्योंकि मिडिल-स्टंप और लेग-स्टंप के ऊपरी हिस्से पर गेंद पड़ने से उस पर शॉट खेलना और बाउंड्री लगाना बहुत मुश्किल था.'
श्रेयस अय्यर ने कहा, 'मुझे लगता है कि हम अपने प्लान को सही ढंग से एक्जिक्यूट नहीं कर पाए. हमने देखा कि जब हम बॉलिंग के दौरान स्पीड में बदलाव कर रहे थे या कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे, तो इंग्लैंड ने उन खराब गेंदों पर रन बनाए. यह बदलाव का दौर है और हम बहुत सी गलतियां करेंगे. आप देख रहे हैं कि यहां इंग्लैंड की परिस्थितियों में कई युवा खिलाड़ी पहली बार खेल रहे हैं. इसलिए गलतियां निश्चित रूप से उन्हें यह एहसास कराएंगी कि विदेशी परिस्थितियों में ढलना और उस तरह की समझ रखना कितना महत्वपूर्ण है.'
भारतीय कप्तान ने कहा, 'यह जरूरी है कि आप अपनी गलतियों से जल्दी सीखें, ताकि अंत में टीम को भी इसका फायदा हो और मुझे यकीन है कि टीम में जल्दी सीखने वाले खिलाड़ी हैं. मुझे विश्वास है कि वे खुद का आकलन करेंगे और अगले मैच में और मजबूती से वापसी करेंगे.' भारत के लिए श्रेयस अय्यर की नाबाद 80 रनों की पारी ही एकमात्र पॉजिटिव बात रही. श्रेयस अय्यर ने 49 गेंदों पर 163.27 की स्ट्राइक रेट से 80 रन कूट दिए. इस दौरान श्रेयस अय्यर ने 5 छक्के और 4 चौके लगाए.
अपने खुद के प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, 'निश्चित रूप से मैं अपने प्रदर्शन से खुश हूं, लेकिन देखिए, अगर इससे टीम को जीत नहीं मिलती, तो इसका कोई खास मतलब नहीं रह जाता. इसलिए इस बात से निराशा है, क्योंकि जब भी मैं खेलता हूं, तो अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं और यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरी टीम जीते, लेकिन दुर्भाग्य से, आज का दिन हमारे पक्ष में नहीं था. निश्चित रूप से अगले मैच का इंतजार रहेगा. पांच मैचों की T20I सीरीज में अब भारत 3-0 से पीछे है. अब सीरीज का पांचवां और आखिरी T20I मैच 11 जुलाई को साउथेम्प्टन में खेला जाना है.