श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलेंगे कप्तान शुभमन गिल! प्रैक्टिस मैच में अचानक बैटिंग करने उतरे

श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ी राहत मिली है. भारत के स्टार बल्लेबाज और कप्तान शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी के लिए लौट आए. श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ कोलंबो के नॉनडिस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड में 3 दिवसीय वार्म-अप मैच के तीसरे और आखिरी दिन यानी रविवार को टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए उतरे. इस मैच में ओपनिंग करने उतरे शुभमन गिल ने 81.48 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 54 गेंद पर 44 रन बनाए और अर्धशतक बनाने से पहले ही आउट हो गए. इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 7 चौके लगाए.
शुभमन गिल ने श्रीलंकाई टीम के खिलाफ 15 अगस्त से होने वाली इस टेस्ट सीरीज के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है. कोलंबो में रविवार को वार्म-अप मैच के तीसरे दिन मैदान पर शुभमन गिल की वापसी ने भारतीय फैंस में नया जोश और उम्मीदें भर दीं. शुभमन गिल का वार्म-अप मैच में बैटिंग करने लौटना एक अच्छा संकेत है, क्योंकि 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में वह टीम इंडिया के लिए एक अहम खिलाड़ी साबित होंगे.
श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज जीतना भारत के लिए जरूरी है. भारत द ओवल में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2027 फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहता है. शुभमन गिल को मई 2025 में रोहित शर्मा के टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद भारत का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया था. हाल के समय में शुभमन गिल जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं.
शुभमन गिल ने IPL 2026 में गुजरात टाइटंस (GT) के लिए 732 रन बनाए थे और वह टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. इसके बाद उन्होंने जून 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में शतक लगाते हुए 126 रन बनाए. अफगानिस्तान के खिलाफ घर पर ODI सीरीज में, शुभमन गिल ने पहले मैच में नाबाद 84 रन बनाए और दूसरे मैच में 154 रन बनाए. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ विदेशी ODI सीरीज में भी अपना जबरदस्त फॉर्म जारी रखा और 80*, 31 और 77 रन बनाए. जून 2025 में टीम इंडिया की कमान संभालने के बाद से, शुभमन गिल ने आठ टेस्ट मैच खेले हैं और 950 रन बनाए हैं. वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और श्रीलंका सीरीज में उनसे काफी उम्मीदें होंगी.