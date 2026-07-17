IND vs ENG: 'भारत के हाथ से यहां निकल गया मैच', करारी हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने इन पर फोड़ दिया ठीकरा

इंग्लैंड ने भारत को गुरुवार को खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में 35 गेंद बाकी रहते 4 विकेट से हरा दिया. इंग्लिश टीम ने इसी के साथ ही तीन मैचों की इस ODI सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. अब सीरीज का आखिरी ODI मुकाबला 19 जुलाई को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा. ODI सीरीज का फैसला इसी मैच में तय होगा. कार्डिफ में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया सिर्फ 44 ओवरों का सामना कर सकी.
टीम इंडिया महज 233 रन पर सिमट गई. इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि साकिब महमूद ने 2 विकेट चटकाए. सैम करन और विल जैक्स को 1-1 सफलता हाथ लगी. जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 44.1 ओवर में 235/6 का स्कोर बनाते हुए 4 विकेट से यह मैच जीत लिया. इंग्लिश टीम के जीत के हीरो जो रूट रहे, जिन्होंने नाबाद 99 रन बनाए. इस शानदार पारी के लिए रूट को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.
इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे ODI मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'सच कहूं तो अच्छी शुरुआत के बाद टीम इंडिया के 233 रन पर ऑलआउट होने से काफी निराशा हूं. हमें लगा था कि 25 ओवर के बाद 300-310 रन का स्कोर अच्छा रहेगा. हम अच्छी स्थिति में थे. लेकिन, बीच के ओवरों में हमने बहुत सारे विकेट गंवा दिए. हमारे टेल-एंडर्स बहुत अच्छे बल्लेबाज नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने अपने लोअर मिडिल ऑर्डर से थोड़ी और उम्मीद की थी और हमें जो शुरुआत मिली थी, हम उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए.'
शुभमन गिल ने कहा, 'उम्मीद है कि अगली बार जब हम ऐसी स्थिति में होंगे, तो हम छोटी-छोटी साझेदारियां बनाने और वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे.' शुभमन गिल ने खुद के आउट होने पर कहा, 'जब आप सीधे कवर की तरफ शॉट खेलकर आउट होते हैं, तो कभी भी अच्छा नहीं लगता.' शुभमन गिल ने वॉशिंगटन सुंदर की चोट पर बड़ा अपडेट देते हुए कहा, 'आप जानते हैं कि वह हमारी टीम का एक अहम हिस्सा हैं. मुझे लगता है कि बैटिंग करते समय, मिड-ऑफ की तरफ रन लेते हुए उन्हें चोट लगी थी और शायद इसने दबाव बढ़ाने में भूमिका निभाई होगी. हमें पूरी पारी में अपने मेन गेंदबाजों से गेंदबाजी करवानी पड़ी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा होगा, क्योंकि तेज गेंदबाजों के लिए गेंद अच्छी हरकत कर रही थी.'
शुभमन गिल ने कहा, 'जब आप ऐसे अहम खिलाड़ी को खो देते हैं, तो आपको अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ती हैं, आपको यह बदलना पड़ता है कि कौन गेंदबाजी करेगा. तो उस लिहाज से, हां, हमारी लय (momentum) थोड़ी बिगड़ी थी. जो रूट की मैच जिताऊ पारी पर शुभमन गिल ने कहा, 'हमें पता था कि अगर हमारे पास 300 रन होते और रन रेट 5.5-6 के करीब होता, तो शायद हम उनसे कोई गलत शॉट लगवा सकते थे, लेकिन 4.5-5 रन प्रति ओवर के हिसाब से, वह ऐसे स्कोर का पीछा करने में माहिर हैं. हम उनसे कोई गलत शॉट नहीं लगवा पाए.