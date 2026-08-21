शुभमन गिल के निशाने पर 4 प्रचंड रिकॉर्ड, कोलंबो में चमत्कार करने के करीब टीम इंडिया के कप्तान

India vs Sri Lanka 2nd Test: टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल जब श्रीलंका के खिलाफ 23 अगस्त से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में उतरेंगे तो उनके निशाने पर 4 प्रचंड रिकॉर्ड होंगे. भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और निर्णायक टेस्ट मैच 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जाएगा. गॉल में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता था.
शुभमन गिल की सेना दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे हैं. कोलंबो में जीत दर्ज करते ही भारत दो मैचों की टेस्ट सीरीज में श्रीलंका का 2-0 से सूपड़ा साफ कर देगा. श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में सभी की नजरें टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल पर होंगी. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल इस मैच के दौरान 4 प्रचंड रिकॉर्ड बना सकते है, आइए एक नजर डालते हैं.
शुभमन गिल अगर कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के दौरान शतक जड़ देते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे. शुभमन गिल ने अभी तक बतौर भारतीय टेस्ट कप्तान 10 टेस्ट मैचों की 17 पारियों में 73.33 की औसत से 1100 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान 6 शतक और 1 अर्धशतक ठोका है. कप्तान के तौर पर शुभमन गिल का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 269 रन रहा है. सचिन तेंदुलकर ने बतौर भारतीय टेस्ट कप्तान अपने करियर में 7 टेस्ट शतक ठोके थे. शुभमन गिल अगर कोलंबो टेस्ट में एक शतक भी जड़ देते हैं, तो वह बतौर टेस्ट कप्तान भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. शुभमन गिल अगर कोलंबो टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जड़ देते हैं तो वह सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे.
शुभमन गिल ने अभी तक भारत के लिए 42 टेस्ट मैचों की 76 पारियों में 43.37 की औसत से 2993 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान 8 शतक और 11 अर्धशतक ठोके हैं. कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच के दौरान शुभमन गिल अगर कम से कम 7 रन बना लेते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे कर लेंगे.
शुभमन गिल ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा साइकिल (WTC 2025-27) में 1000 रन पूरे करने के करीब हैं. शुभमन गिल ने अभी तक ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा साइकिल (WTC 2025-27) में 9 टेस्ट मैचों की 16 पारियों में 69.57 की औसत से 974 रन बनाए हैं. कोलंबो टेस्ट में 26 रन बनाते ही शुभमन गिल ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा साइकिल (WTC 2025-27) में अपने 1000 रन पूरे कर लेंगे. ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा साइकिल (WTC 2025-27) में अभी तक इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट 1174 रन बनाए हैं और हैरी ब्रूक ने 1147 रन बटोरे हैं.
शुभमन गिल अगर कोलंबो टेस्ट में शतक जड़ देते हैं, तो वह ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा साइकिल (WTC 2025-27) में सबसे ज्यादा 6 शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. शुभमन गिल इस बड़ी उपलब्धि के साथ जो रूट को पछाड़ देंगे, जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा साइकिल (WTC 2025-27) में अभी तक 5 शतक जमाए हैं. शुभमन गिल के नाम फिलहाल ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा साइकिल (WTC 2025-27) के 9 मैचों में 5 शतक ठोके हैं और वह जौ रूट के साथ बराबरी पर है.