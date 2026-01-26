IND vs NZ: 'उसे अपनी ताकत पता है', सीरीज जीत के बाद गरजे कप्तान सूर्या, इस खिलाड़ी की तारीफ में पढ़े कसीदे

India vs New Zealand: भारत ने रविवार को गुवाहाटी में खेले गए तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में 60 गेंदें बाकी रहते न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया. टीम इंडिया ने इसी के साथ ही सीरीज पर कब्जा जमाते हुए 3-0 से अजेय बढ़त बना ली. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 10 ओवरों में जीत दर्ज की. खिलाड़ियों की तेजतर्रार बल्लेबाजी को लेकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया है कि टीम इंडिया इसी अंदाज में खेलना चाहती है.

भारत ने 60 गेंदें बाकी रहते जीता मैच

भारत ने रविवार को बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में 154 रनों के लक्ष्य को महज 10 ओवरों में हासिल किया. इस तेजतर्रार बल्लेबाजी को लेकर भारतीय कप्तान ने कहा, 'यही क्रिकेट का वह अंदाज है जिसमें हम खेलना चाहते हैं. चाहे पहले बल्लेबाजी करें या लक्ष्य का पीछा करें. अगर भविष्य में हमारे 20 रन पर 3 विकेट या फिर 40 रन पर 4 विकेट भी हों, तो हमें पता है कैसे बल्लेबाजी करनी है, लेकिन अगर अलग तरह का क्रिकेट खेलना है, तो आगे बढ़ने का यही सबसे बेहतर तरीका है. टॉप 2-3 बल्लेबाजों ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया.'

कप्तान सूर्या ने इस खिलाड़ी की तारीफ में पढ़ें कसीदे

इस मुकाबले में लेगब्रेक गेंदबाज रवि बिश्नोई को मौका दिया गया, जिन्होंने 4 ओवरों में 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. उनकी तारीफ में सूर्या ने कहा, 'बिश्नोई की योजनाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं. उन्हें अपनी ताकत पता है. वह अपनी गेंदबाजी को अच्छी तरह समझते हैं. जब भी टीम दबाव में होती है, वह हमेशा शानदार प्रदर्शन करते हैं. ऐसे खिलाड़ी का टीम में होना बहुत अच्छा है.'

न्यूजीलैंड के कप्तान ने सीरीज हारने पर क्या कहा?

सीरीज गंवाने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने मेजबान देश की तारीफ करते हुए कहा, 'हां, गेंदबाजी में भी भारत को पूरा श्रेय जाता है. उन्होंने हमारे लिए हालात काफी मुश्किल बना दिए. पावरप्ले में विकेट गिरना बहुत अहम होता है और जब ऐसा हुआ, तो हमें पता था कि वहां से 150 रनों तक पहुंचना भी चुनौतीपूर्ण रहेगा.'

'यह विकेट 180–190 रन का था'

न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में 9 विकेट खोकर सिर्फ 153 रन ही बना सकी. इसे लेकर कप्तान सेंटनर ने कहा, 'विकेट अच्छा था, खासकर तेज आउटफील्ड और छोटे मैदान को देखते हुए, लेकिन पहली पारी में कटर गेंदें काफी रुककर आ रही थीं. फिर भी, जिस तरह से भारत ने गेंदबाजी की, इसका श्रेय उन्हें देना होगा. भारत ने शुरुआत से ही हमें दबाव में रखा. पावरप्ले में 3 विकेट गिर जाएं, तो मैच मुश्किल हो ही जाता है. ईमानदारी से कहूं तो यह विकेट 180–190 रन का था.'