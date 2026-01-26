Advertisement
trendingNow13086345
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ: उसे अपनी ताकत पता है, सीरीज जीत के बाद गरजे कप्तान सूर्या, इस खिलाड़ी की तारीफ में पढ़े कसीदे

IND vs NZ: 'उसे अपनी ताकत पता है', सीरीज जीत के बाद गरजे कप्तान सूर्या, इस खिलाड़ी की तारीफ में पढ़े कसीदे

India vs New Zealand: भारत ने रविवार को गुवाहाटी में खेले गए तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में 60 गेंदें बाकी रहते न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया. टीम इंडिया ने इसी के साथ ही सीरीज पर कब्जा जमाते हुए 3-0 से अजेय बढ़त बना ली. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 10 ओवरों में जीत दर्ज की.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 26, 2026, 06:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs NZ: 'उसे अपनी ताकत पता है', सीरीज जीत के बाद गरजे कप्तान सूर्या, इस खिलाड़ी की तारीफ में पढ़े कसीदे

India vs New Zealand: भारत ने रविवार को गुवाहाटी में खेले गए तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में 60 गेंदें बाकी रहते न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया. टीम इंडिया ने इसी के साथ ही सीरीज पर कब्जा जमाते हुए 3-0 से अजेय बढ़त बना ली. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 10 ओवरों में जीत दर्ज की. खिलाड़ियों की तेजतर्रार बल्लेबाजी को लेकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया है कि टीम इंडिया इसी अंदाज में खेलना चाहती है.

भारत ने 60 गेंदें बाकी रहते जीता मैच

भारत ने रविवार को बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में 154 रनों के लक्ष्य को महज 10 ओवरों में हासिल किया. इस तेजतर्रार बल्लेबाजी को लेकर भारतीय कप्तान ने कहा, 'यही क्रिकेट का वह अंदाज है जिसमें हम खेलना चाहते हैं. चाहे पहले बल्लेबाजी करें या लक्ष्य का पीछा करें. अगर भविष्य में हमारे 20 रन पर 3 विकेट या फिर 40 रन पर 4 विकेट भी हों, तो हमें पता है कैसे बल्लेबाजी करनी है, लेकिन अगर अलग तरह का क्रिकेट खेलना है, तो आगे बढ़ने का यही सबसे बेहतर तरीका है. टॉप 2-3 बल्लेबाजों ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया.'

Add Zee News as a Preferred Source

कप्तान सूर्या ने इस खिलाड़ी की तारीफ में पढ़ें कसीदे

इस मुकाबले में लेगब्रेक गेंदबाज रवि बिश्नोई को मौका दिया गया, जिन्होंने 4 ओवरों में 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. उनकी तारीफ में सूर्या ने कहा, 'बिश्नोई की योजनाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं. उन्हें अपनी ताकत पता है. वह अपनी गेंदबाजी को अच्छी तरह समझते हैं. जब भी टीम दबाव में होती है, वह हमेशा शानदार प्रदर्शन करते हैं. ऐसे खिलाड़ी का टीम में होना बहुत अच्छा है.'

न्यूजीलैंड के कप्तान ने सीरीज हारने पर क्या कहा?

सीरीज गंवाने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने मेजबान देश की तारीफ करते हुए कहा, 'हां, गेंदबाजी में भी भारत को पूरा श्रेय जाता है. उन्होंने हमारे लिए हालात काफी मुश्किल बना दिए. पावरप्ले में विकेट गिरना बहुत अहम होता है और जब ऐसा हुआ, तो हमें पता था कि वहां से 150 रनों तक पहुंचना भी चुनौतीपूर्ण रहेगा.'

'यह विकेट 180–190 रन का था'

न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में 9 विकेट खोकर सिर्फ 153 रन ही बना सकी. इसे लेकर कप्तान सेंटनर ने कहा, 'विकेट अच्छा था, खासकर तेज आउटफील्ड और छोटे मैदान को देखते हुए, लेकिन पहली पारी में कटर गेंदें काफी रुककर आ रही थीं. फिर भी, जिस तरह से भारत ने गेंदबाजी की, इसका श्रेय उन्हें देना होगा. भारत ने शुरुआत से ही हमें दबाव में रखा. पावरप्ले में 3 विकेट गिर जाएं, तो मैच मुश्किल हो ही जाता है. ईमानदारी से कहूं तो यह विकेट 180–190 रन का था.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

Trending news

कर्तव्य पथ बनेगा 'पावर पथ', गणतंत्र पर दुनिया देखेगी भारत के अर्जुन-ब्रह्मोस का दम
Republic Day 2026
कर्तव्य पथ बनेगा 'पावर पथ', गणतंत्र पर दुनिया देखेगी भारत के अर्जुन-ब्रह्मोस का दम
उन्हें चाहिए मुस्लिम वोट लेकिन... कांग्रेस के हाईकमान पर शकील अहमद का तंज
congress
उन्हें चाहिए मुस्लिम वोट लेकिन... कांग्रेस के हाईकमान पर शकील अहमद का तंज
'मुंब्रा को हरा कर देने' वाली AIMIM पार्षद ने फिर उगली आग, बोली- किसी के बाप का...
Sahar Sheikh News
'मुंब्रा को हरा कर देने' वाली AIMIM पार्षद ने फिर उगली आग, बोली- किसी के बाप का...
'क्या बंगाल ऐसा बदलाव चाहता है...', ममता बनर्जी पर BJP नेता की टिप्पणी पर बवाल
West bengal elections
'क्या बंगाल ऐसा बदलाव चाहता है...', ममता बनर्जी पर BJP नेता की टिप्पणी पर बवाल
भारत-पाक सीमा पर एक आतंकी ढेर, किश्तवाड़ में हुआ एनकाउंटर; सीमा में कर रहा था घुसपैठ
Jammu Kashmir
भारत-पाक सीमा पर एक आतंकी ढेर, किश्तवाड़ में हुआ एनकाउंटर; सीमा में कर रहा था घुसपैठ
भारत के गणतंत्र की विकास यात्रा के 76 सालों में आया कितना बदलाव? कहां तक पहुंचे हम
26 January
भारत के गणतंत्र की विकास यात्रा के 76 सालों में आया कितना बदलाव? कहां तक पहुंचे हम
लाउडस्पीकर की वजह से कोलकाता में भिड़े BJP-TMC कार्यकर्ता, बिप्लब देव का फूंका मंच
west bengal news in hindi
लाउडस्पीकर की वजह से कोलकाता में भिड़े BJP-TMC कार्यकर्ता, बिप्लब देव का फूंका मंच
एग्जाम का था प्रेशर, घर से 3 लाख रुपये और बहन की UPSC फीस चुराई और फिर...
UPSC
एग्जाम का था प्रेशर, घर से 3 लाख रुपये और बहन की UPSC फीस चुराई और फिर...
24 घंटे कार में फंसे रहे पर्यटक, मनाली में जनजीवन ठप; इधर आ गया IMD का अलर्ट
weather update
24 घंटे कार में फंसे रहे पर्यटक, मनाली में जनजीवन ठप; इधर आ गया IMD का अलर्ट
ऑपरेशन सिंदूर में उधेड़ी थी पाकिस्तान... अब कर्नल सोफिया को मिलेगा ये खास सम्मान
Colonel Sofiya Qureshi
ऑपरेशन सिंदूर में उधेड़ी थी पाकिस्तान... अब कर्नल सोफिया को मिलेगा ये खास सम्मान