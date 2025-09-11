सूर्या ने पाकिस्तान को दी धमकी! कप्तान ने विस्फोटक बयान से मचाया तहलका, पडोसी देश की कांप उठेगी रूह

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 के पहले ही मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 93 गेंद बाकी रहते 9 विकेट से रौंदने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव के हौसले बुलंद हैं. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ इस महाजीत के बाद अब सूर्यकुमार यादव ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को धमकी दे दी है. बता दें कि भारत को एशिया कप 2025 में अपना अगला मैच 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है. भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले से पहले अपने एक विस्फोटक बयान से तहलका मचा दिया है.

सूर्या ने पाकिस्तान को दी धमकी!

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ जीत के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में सूर्यकुमार यादव ने संजय मांजरेकर से बात की. संजय मांजरेकर ने सूर्यकुमार यादव से 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले के बारे में पूछा. संजय मांजरेकर ने कहा, 'लगता है आप इस तरह के प्रदर्शन से पाकिस्तान को एक संदेश देना चाहते थे. अगले मैच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?' सूर्यकुमार यादव मुस्कुराए और जवाब दिया, 'हम अगले मैच के लिए उत्साहित हैं. हर कोई वह मैच खेलना चाहता है और हम उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.'

कप्तान ने विस्फोटक बयान से मचाया तहलका

संजय मांजरेकर ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ शुरुआती मैच में जीत पर भी मजे लेते हुए कहा, 'आपको पूरी मैच फीस नहीं मिलेगी.' बता दें कि संजय मांजरेकर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत बनाम संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का यह मैच सिर्फ 106 गेंदों में ही खत्म हो गया. सूर्यकुमार यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, 'हम इस बारे में बाद में बात करेंगे.' बता दें कि भारत ने एशिया कप 2025 के पहले ही मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 93 गेंद बाकी रहते 9 विकेट से धूल चटा दी. टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने 13.1 ओवर में 57 रन पर ऑल आउट कर दिया. जवाब में टीम इंडिया ने 4.3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बनाकर 93 गेंद रहते मैच 9 विकेट से जीत लिया.

एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान का रिकॉर्ड

एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की टीमें तीन बार एक-दूसरे के सामने आई हैं. दो मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजेता रहा था. वहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के अब तक 13 मैच खेले गए हैं. इसमें 10 मैचों में भारतीय टीम विजेता रही है. तीन मैच पाकिस्तान जीता है. ओवरऑल भारत एशिया कप की सबसे सफल टीम है. 1984 से 2023 तक वनडे और टी20 फॉर्मेट में कुल 16 संस्करण खेले गए हैं. भारतीय टीम सर्वाधिक 8 बार विजेता रही है.