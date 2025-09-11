सूर्या ने पाकिस्तान को दी धमकी! कप्तान ने विस्फोटक बयान से मचाया तहलका, पडोसी देश की कांप उठेगी रूह
Advertisement
trendingNow12917199
Hindi Newsक्रिकेट

सूर्या ने पाकिस्तान को दी धमकी! कप्तान ने विस्फोटक बयान से मचाया तहलका, पडोसी देश की कांप उठेगी रूह

Suryakumar Yadav Big Statement: एशिया कप 2025 के पहले ही मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 93 गेंद बाकी रहते 9 विकेट से रौंदने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव के हौसले बुलंद हैं. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ इस महाजीत के बाद अब सूर्यकुमार यादव ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को धमकी दे दी है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 11, 2025, 07:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूर्या ने पाकिस्तान को दी धमकी! कप्तान ने विस्फोटक बयान से मचाया तहलका, पडोसी देश की कांप उठेगी रूह

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 के पहले ही मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 93 गेंद बाकी रहते 9 विकेट से रौंदने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव के हौसले बुलंद हैं. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ इस महाजीत के बाद अब सूर्यकुमार यादव ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को धमकी दे दी है. बता दें कि भारत को एशिया कप 2025 में अपना अगला मैच 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है. भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले से पहले अपने एक विस्फोटक बयान से तहलका मचा दिया है.

सूर्या ने पाकिस्तान को दी धमकी!

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ जीत के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में सूर्यकुमार यादव ने संजय मांजरेकर से बात की. संजय मांजरेकर ने सूर्यकुमार यादव से 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले के बारे में पूछा. संजय मांजरेकर ने कहा, 'लगता है आप इस तरह के प्रदर्शन से पाकिस्तान को एक संदेश देना चाहते थे. अगले मैच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?' सूर्यकुमार यादव मुस्कुराए और जवाब दिया, 'हम अगले मैच के लिए उत्साहित हैं. हर कोई वह मैच खेलना चाहता है और हम उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

कप्तान ने विस्फोटक बयान से मचाया तहलका

संजय मांजरेकर ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ शुरुआती मैच में जीत पर भी मजे लेते हुए कहा, 'आपको पूरी मैच फीस नहीं मिलेगी.' बता दें कि संजय मांजरेकर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत बनाम संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का यह मैच सिर्फ 106 गेंदों में ही खत्म हो गया. सूर्यकुमार यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, 'हम इस बारे में बाद में बात करेंगे.' बता दें कि भारत ने एशिया कप 2025 के पहले ही मैच में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 93 गेंद बाकी रहते 9 विकेट से धूल चटा दी. टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने 13.1 ओवर में 57 रन पर ऑल आउट कर दिया. जवाब में टीम इंडिया ने 4.3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बनाकर 93 गेंद रहते मैच 9 विकेट से जीत लिया.

93 गेंद बाकी रहते भारत ने जीता मैच, टी20 इंटरनेशनल में रच दिया इतिहास, बन गया महारिकॉर्ड

एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान का रिकॉर्ड

एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की टीमें तीन बार एक-दूसरे के सामने आई हैं. दो मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजेता रहा था. वहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के अब तक 13 मैच खेले गए हैं. इसमें 10 मैचों में भारतीय टीम विजेता रही है. तीन मैच पाकिस्तान जीता है. ओवरऑल भारत एशिया कप की सबसे सफल टीम है. 1984 से 2023 तक वनडे और टी20 फॉर्मेट में कुल 16 संस्करण खेले गए हैं. भारतीय टीम सर्वाधिक 8 बार विजेता रही है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Suryakumar Yadav

Trending news

Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
Air India News
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
;