Suryakumar Yadav On Retirement: टीम इंडिया को बनाया चैंपियन... अब संन्यास लेंगे 35 साल के कप्तान सूर्यकुमार यादव? प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद दिया जवाब

Suryakumar Yadav On Retirement: टी20 विश्व कप 2026 का चैंपियन मिल चुका है. 8 मार्च को खिताबी जंग में टीम इंडिया ने एकतरफा अंदाज में बाजी मारी. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पहले 255 रन बनाए और फिर न्यूजीलैंड को 159 रनों पर समेटकर 96 रनों की जीत के साथ खिताब अपने नाम कर लिया. भारत तीसरी बार इस टूर्नामेंट का चैंपियन बना है. इससे पहले 2007 और 2024 में टीम चैंपियन बनी थी. सूर्यकुमार यादव टी20 विश्व कप जिताने वाले भारत के तीसरे कप्तान बने हैं. उनसे पहले एमएस धोनी और रोहित शर्मा ये कमाल कर चुके थे.

टी20 विश्व कप 2026 के आगाज से पहले ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि शायद यह टी20 विश्व कप सूर्यकुमार यादव के करियर का आखिरी वर्ल्ड कप हो. अगर टीम चैंपियन बनी तो 35 साल के सूर्या रोहित शर्मा की तरह संन्यास ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है. टीम को खिताब दिलाने के बाद सूर्या ने अपना फ्यूचर प्लान बताया है. उन्होंने संन्यास के सवाल पर खुलकर जवाब दिया और साफ कर दिया कि अभी वो और क्रिकेट खेलना चाहते हैं.

संन्यास के सवाल पर क्या बोले कप्तान सूर्या?

फाइनल जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने रिटायरमेंट को लेकर उठ रहे सवालों का मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. मैच के बाद सूर्या ने कहा, ‘जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो रिटायरमेंट के बारे में सोचने की क्या जरूरत है.’

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है सूर्यकुमार यादव का फ्यूचर प्लान?

सूर्यकुमार यादव ने अपने फ्यूचर प्लान का भी खुलासा किया. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने आगे के प्लान के बारे में बात की और कहा कि अब उनकी नजरें ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर हैं. इतना ही नहीं, वो टी20 विश्व कप 2028 पर भी नजर रखे हुए हैं. सूर्या ने संकेत दिए हैं कि वो अभी कम से कम 2 साल और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं. टी20 विश्व कप का अगला एडिशन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सरजमीं पर होगा.

टी20 विश्व कप 2026 में सूर्यकुमार यादव ने क्या किया?

सूर्यकुमार यादव के लिए टी20 विश्व कप 2026 बतौर कप्तान बेहद खास रहा. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने सिर्फ एक मैच गंवाकर खिताब जीता. उसे सुपर 8 में साउथ अफ्रीका ने मात दी थी, बाकी टीम अपने सभी मैच जीतने में सफल रही. सूर्या बल्ले से फीके रहे. उन्होंने 9 मैच खेलते हुए कुल 242 रन बनाए. उनकी बेस्ट पारी पहले ही मैच में अमेरिका के खिलाफ आई थी, जब सूर्या ने नाबाद 84 रन बनाए थे. इसके बाद उनके बल्ले से एक भी प्रभावी पारी नहीं दिखी. फाइनल में सूर्या पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे.

ये भी पढ़ें: 'मैदान पर तूफान, दिल में मातम... इन 2 करीबियों की मौत का गम छुपाकर ईशान ने खेली तूफानी पारी, देश को बनाया चैंपियन'