Asia Cup 2025: बांग्लादेश को हराने के बावजूद खुश नहीं कप्तान सूर्या, मैच के बाद निकाल दी ये बड़ी कमी

क्रिकेट

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 25, 2025, 06:38 AM IST
Asia Cup 2025: भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बुधवार को खेले गए एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 41 रन से हरा दिया. भारत ने बांग्लादेश को जीत के लिए 169 रन का लक्ष्य दिया था. जवाब में बांग्लादेश की टीम 19.3 ओवर में 127 रन पर सिमट गई. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए. कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट, वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए. अक्षर पटेल और तिलक वर्मा को 1-1 विकेट मिला.

बांग्लादेश को हराने के बावजूद खुश नहीं कप्तान सूर्या

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बावजूद खुश नहीं है. मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'इस टूर्नामेंट में हमें पहले बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, मुझे लगता है कि हमने ओमान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी की थी, लेकिन हम सुपर-4 में पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि क्या होता है. उनकी (बांग्लादेश) गेंदबाजी लाइनअप में एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक लेग स्पिनर था.' सूर्यकुमार यादव ने ऑलराउंडर शिवम दुबे को नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए भेजने के फैसले का भी बचाव किया है.

मैच के बाद निकाल दी ये बड़ी कमी

सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'मुझे लगता है कि शिवम दुबे 7-15 ओवरों की रेंज में उस मौके के लिए एकदम सही थे, लेकिन यह कारगर नहीं रहा, यही तो होता है. अगर आउटफील्ड वाकई तेज होती, तो 180-185 रन का स्कोर बनता, लेकिन हम अगर इस गेंदबाजी लाइनअप के साथ 12-14 अच्छे ओवर फेंकते हैं, तो हम ज़्यादातर मौकों पर जीत हासिल कर लेंगे.' बता दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे. टीम इंडिया को शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने 6.2 ओवर में पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़कर मजबूत शुरुआत दी थी. मध्यक्रम के बल्लेबाज इसका फायदा नहीं उठा सके. अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद पर 75 रन की पारी खेली. इस पारी में 5 छक्के और 6 चौके शामिल रहे.

भारत ने यह मैच 41 रन से जीत लिया

हार्दिक पांड्या ने 29 गेंदों पर 38 रन और शुभमन गिल ने 19 गेंद पर 29 रन बनाए. शिवम दुबे 2 रन, कप्तान सूर्यकुमार यादव 5 रन और तिलक वर्मा 5 रन बनाकर आउट हुए. अक्षर पटेल 10 रन बनाकर नाबाद रहे. बांग्लादेश के लिए के लिए तंजीम हसन साकिब, मुस्तिफुजर रहमान, मोहम्मद सैफुद्दीन ने 1-1 और रिशाद हुसैन ने 2 विकेट लिए. लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 19.3 ओवर में 127 रन पर सिमट गई. भारत ने यह मैच 41 रन से जीत लिया. लगातार गिरते विकेटों के बीच बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज सैफ हसन ने 51 गेंद पर 5 छक्के और 3 चौके की मदद से 69 रन की पारी खेली. सैफ हसन का अकेला संघर्ष बांग्लादेश की जीत के लिए पर्याप्त नहीं था. भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Team India

