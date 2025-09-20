ओमान के खिलाफ मैच में बैटिंग के लिए नहीं उतरे कप्तान सूर्या, जीत के बाद अपने इस रिएक्शन से चौंकाया

एशिया कप 2025 के ग्रुप-A मुकाबले में भारत ने ओमान को 21 रन से हरा दिया. इसी के साथ ही भारत ने मौजूदा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाई है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE), पाकिस्तान और ओमान को हराकर भारत ग्रुप-A की पॉइंट्स टेबल में टॉप टीम रही है. भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 188 रन बनाए और ओमान के सामने 189 रन का टारगेट रखा. जवाब में ओमान की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना पाई.

ओमान के खिलाफ मैच में बैटिंग के लिए नहीं उतरे कप्तान सूर्या

ओमान के खिलाफ भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे थे. इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुद को बैटिंग ऑर्डर में 11वें नंबर पर ढकेलते हुए अपने बाकी 10 साथियों को बल्लेबाजी में मौका देने का फैसला किया. ओमान के खिलाफ 21 रन से मैच जीतने के बाद भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मजाक के लहजे में कहा, 'अगले मैच में जरूर 11वें नंबर से ऊपर बल्लेबाजी करने की कोशिश करूंगा.'

जीत के बाद अपने इस रिएक्शन से चौंकाया

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ओमान क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि ओमान ने अविश्वसनीय क्रिकेट खेला. मुझे उनके कोच सुलु सर (सुलक्षण कुलकर्णी) के बारे में अच्छे से पता था कि उनकी कोचिंग स्टाइल में खड़ूसपन होगा और वह ओमान के खेल में दिखाई भी दिया. यह अद्भुत था, ओमान को बल्लेबाजी करते हुए देखकर वाकई बहुत मजा आया.'

अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा का बचाव किया

ओमान के खिलाफ इस मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को मौका दिया गया, लेकिन वह महंगे साबित हुए. अर्शदीप सिंह ने इस मैच में 4 ओवर में 37 रन लुटाते हुए 1 विकेट हासिल किया. वहीं, हर्षित राणा ने 3 ओवर में 25 रन लुटाते हुए 1 विकेट चटकाया. अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा का बचाव करते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'जब आप बाहर बेंच पर बैठे हों और अचानक प्लेइंग इलेवन में आकर खेलना शुरू करो, तो यह थोड़ा मुश्किल होता है. यहां (अबू धाबी) बहुत उमस भी थी.'

21 सितंबर को भारत का मैच पाकिस्तान से

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ओमान के खिलाफ इस मैच में सिर्फ 1 रन बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए. सूर्यकुमार यादव ने हार्दिक पांड्या के रन आउट पर कहा, 'दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह कैसे आउट हुए, लेकिन आप उन्हें खेल से दूर नहीं रख सकते, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की और शानदार था. सुपर फ़ोर्स के लिए पूरी तरह तैयार हैं.' SUPER-4 स्टेज में भारत को अपना पहला ही मैच 21 सितंबर यानी रविवार को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है.