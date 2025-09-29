Advertisement
टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी को दिखाई उसकी औकात, अचानक ये Photo शेयर कर दे दिया मुंहतोड़ जवाब

Asia Cup 2025 Final: टीम इंडिया ने रविवार को एशिया कप 2025 के रोमांचक फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराते हुए 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया है. एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीतने के बाद आधी रात को काफी देर तक ड्रामा जारी रहा.

Sep 29, 2025, 12:52 PM IST
टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी को दिखाई उसकी औकात, अचानक ये Photo शेयर कर दे दिया मुंहतोड़ जवाब

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: टीम इंडिया ने रविवार को एशिया कप 2025 के रोमांचक फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराते हुए 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया है. एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीतने के बाद आधी रात को काफी देर तक ड्रामा जारी रहा. टीम इंडिया ने एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से एशिया कप 2025 की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एशिया कप 2025 की ट्रॉफी और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के मेडल लेकर भाग गए.

टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी को दिखाई उसकी औकात

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पर 'एआई जनरेटेड' तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके साथ तिलक वर्मा ट्रॉफी पकड़े नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तस्वीर शेयर करते हुए सूर्यकुमार यादव ने लिखा, 'जब खेल खत्म हो जाता है, तो सिर्फ चैंपियन को याद रखा जाता है, न कि ट्रॉफी के साथ किसी खिलाड़ी की तस्वीर.' इस तस्वीर के साथ सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी टीम और मोहसिन नकवी को उसकी औकात दिखाई है. इस तस्वीर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

Photo शेयर कर दे दिया मुंहतोड़ जवाब

शुभमन गिल ने अभिषेक शर्मा के साथ कुछ ऐसी ही 'एआई जनरेटेड' Photos इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. Photo के कैप्शन में उन्होंने 'हंसी' और 'ट्रॉफी' वाली इमोजी लगाई है. मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृहमंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष भी हैं, जिन्हें भारत विरोधी रवैये के लिए जाना जाता है. यह जानते हुए कि भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी लेना पसंद नहीं करेगी, मोहसिन नकवी काफी देर मंच पर रहे. किसी अन्य अधिकारी ने भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं सौंपी. जब भारतीय टीम मंच पर ट्रॉफी लेने नहीं पहुंची, तो आयोजक ट्रॉफी वापस ले गए.

BCCI ने सुनाई खरी-खोटी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने मोहसिन नकवी की हरकत पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा है कि जल्द ही ट्रॉफी भारत को मिल जाएगी. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन्होंने पहली बार ऐसा देखा, जब चैंपियन टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई. हालांकि, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को ही असली ट्रॉफियां बताया. दुबई में रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. पाकिस्तानी टीम को 19.1 ओवरों में 146 रन पर समेटने के बाद भारत ने 19.4 ओवरों में जीत दर्ज कर ली.

भारत ने जीता एशिया कप का खिताब

भारत ने पाकिस्तान को दुबई में खेले गए खिताबी मुकाबले में 5 विकेट से हराकर एशिया कप खिताब अपने नाम कर लिया है. पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 19.1 ओवरों में 146 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में पांच विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया. तिलक वर्मा भारत की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 53 गेंदों में 4 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 69 रन की नाबाद पारी खेली. भारत ने एशिया कप के इस संस्करण में पाकिस्तान को लगातार तीन मुकाबलों में शिकस्त दी है.

;