अजीत अगरकर की नौकरी चली जाएगी? चीफ सेलेक्टर बनने के लिए वीवीएस लक्ष्मण का सामने आया नाम: रिपोर्ट्स

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण को नया चीफ सेलेक्टर बनाने पर विचार कर रहा है. भारत की मौजूदा सीनियर सेलेक्शन कमिटी के एक्टिव चेयरमैन अजीत अगरकर की नौकरी अब खतरे में हैं. सामने आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अजीत अगरकर का चीफ सेलेक्टर के तौर पर कार्यकाल सितंबर 2026 के बाद नहीं बढ़ा सकता है. बता दें कि अजीत अगरकर के चीफ सेलेक्टर रहते भारत ने 3 ICC ट्रॉफी जीती हैं, लेकिन इसके बावजूद, इंग्लैंड दौरे से जुड़े कुछ विवादों के कारण उनकी नौकरी पर खतरा है. बता दें कि इंग्लैंड दौरे के दौरान रोहित शर्मा के रिटायरमेंट से जुड़े मामले के बाद टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मैदान के अंदर और बाहर की कई वजहों से उन पर दबाव बढ़ रहा है.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को तब एक बयान जारी करना पड़ा जब ऐसी खबरें आईं कि रोहित शर्मा से इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज के बाद रिटायर होने के लिए कहा जाएगा. 'दैनिक जागरण' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI सेक्रेटरी देवाजीत सैकिया का आधिकारिक बयान चीफ सेलेक्टर से सलाह किए बिना जारी किया गया था. अजीत अगरकर, जिनका कार्यकाल 2023 में शुरू हुआ था, उनको अलग-अलग फॉर्मेट में कई बदलावों के दौरान टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर कुछ कड़े फैसले लेने पड़े हैं.
हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को उन पर भरोसा था और वे 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने पर विचार कर रहे थे, लेकिन हाल की घटनाओं ने अधिकारियों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पूर्व बल्लेबाज और मौजूदा 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (CoE) प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण भविष्य में यह जिम्मेदारी संभालने के लिए सबसे बड़े दावेदार हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है, 'माना जा रहा था कि अजीत अगरकर का कार्यकाल 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन इंग्लैंड के हालिया दौरे पर दूसरे वनडे से पहले रोहित के करियर के खत्म होने की खबरें आईं. इसके बाद BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने चीफ सेलेक्टर से सलाह किए बिना बयान दिया कि रोहित तब तक खेलते रहेंगे जब तक वह टीम की योजना का हिस्सा हैं. फिर पूर्व कप्तान ने शतक भी लगाया. इन सबने स्थिति को बेहतर बनाने के बजाय और उलझा दिया है.'
रिपोर्ट में आगे कहा गया है, 'शुरुआत में अजीत अगरकर के कार्यकाल को जून 2027 तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब कुछ BCCI अधिकारी वीवीएस लक्ष्मण को चीफ सेलेक्टर बनाने पर विचार कर रहे हैं, जो मौजूदा समय में BCCI के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में क्रिकेट के प्रमुख हैं.' ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी कुछ भी पक्का नहीं हुआ है और BCCI सितंबर में होने वाली सालाना आम बैठक (AGM) के दौरान स्थिति का आकलन कर सकता है.
माना जा रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी मौजूदा सेटअप की तुलना में वीवीएस लक्ष्मण के फैसलों और सलाह का सम्मान करेंगे. वीवीएस लक्ष्मण को नया चीफ सेलेक्टर बनाने का विचार होने के बावजूद, BCCI को 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक अजीत अगरकर के साथ बने रहने में भी फायदा दिख रहा है. ऐसे में, गवर्निंग बॉडी श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज को निर्णायक मान सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अगरकर की दावेदारी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. हालांकि, हाल के महीनों में कई चयन फैसलों पर सवाल उठे हैं.
अजीत अगरकर की अगुआई वाली सेलेक्शन कमिटी ने अलग-अलग फॉर्मेट में बड़े बदलावों को भी संभाला है. उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली (टेस्ट और T20I), रविचंद्रन अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और रवींद्र जडेजा (T20I) जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के रिटायरमेंट के समय टीम की देखरेख की और साथ ही घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कई नए खिलाड़ियों को भी मौका दिया. BCCI अभी भी इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या अजीत अगरकर को 2027 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए एक साल का एक्सटेंशन दिया जाए या वीवीएस लक्ष्मण को लाया जाए. सब कुछ श्रीलंका में होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के नतीजों पर निर्भर करता है. अगर भारत सीरीज जीतता है, तो अगरकर का कार्यकाल और बढ़ाया जा सकता है.