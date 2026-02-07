T20 World Cup 2026: पहले मैच में उलटफेर से बची टीम इंडिया, सूर्या बने संकटमोचक, USA को अकेले कूटा

Advertisement
Ind vs Usa T20wc: भारत और यूएसए के बीच खेले गए पहले मुकाबले में टीम इंडिया बाजी मारने में कामयाब रही. टीम इंडिया ने इस मुकाबले में 29 रनों से जीत हासिल की. यूएसए ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था. जवाब में यूएसए 131 रन ही बना सकी और भारत ने टी20 विश्व कप का पहला मुकाबला अपने नाम किया. जीत के हीरो रहे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव, जिन्होंने 84 रनों की शानदार पारी खेली.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 07, 2026, 10:50 PM IST
Ind vs Usa T20wc: भारत और यूएसए के बीच खेले गए पहले मुकाबले में टीम इंडिया बाजी मारने में कामयाब रही. टीम इंडिया ने इस मुकाबले में 29 रनों से जीत हासिल की. यूएसए ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था. भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खाता भी नहीं खोल सके. वहीं, इशान किशन और तिलक वर्मा भी कुछ खास नहीं कर पाए. लेकिन कप्तान सूर्यकुमार ढाल बनकर अकेले एक छोर पर डटे रहे और उन्होंने टीम इंडिया के लिए 84 रनों की बहुमूल्य पारी खेली. कप्तान सूर्या की पारी की बदौलत टीम इंडिया का स्कोर 161 रन पहुंचा. जवाब में बल्लेबाजी करने आई यूएसए की शुरुआत बेहद ही खराब रही थी. पावरप्ले के भीतर उन्होंने 3 विकेट गंवा दिए. उसके बाद टीम इंडिया ने सधी हुई गेंदबाजी करते हुए यूएसए को 132 रनों पर रोक दिया और भारत ये मुकाबला  29  रनों से जीत गई. टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे कप्तान सूर्यकुमार यादव. वहीं, भारत की ओर से अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह ने 2-2 वहीं, मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लेने का कारनामा किया. जीत के साथ भारत ने अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत कर दी है.

सूर्या -'द वन मैन शो'

भारतीय टीम की जीत में सबसे अहम योगदान कप्तान सूर्यकुमार यादव को रहा.जब एक के बाद एक सभी भारतीय खिलाड़ी आउट हो रहे थे, वह एक छोर पर दीवार बनकर खड़े हुए थे. सूर्या ने टीम इंडिया के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए महज 49 गेंदों में 84 रनों की शानदार पारी खेली. कप्तान ने अपनी तूफानी पारी के दौरान 10 चौके और 4 गगनचुंबी  छक्के लगाए. इस दौरान उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 172.90 का रहा.  उनकी इस पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' के खिताब से भी नवाजा गया.

बल्लेबाजी बनी यूएसए के हार की वजह
यूएसए की टीम ने आज भारत के खिलाफ बेहद ही सधी हुई गेंदबाजी की. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया. बेहतरीन गेंदबाजी करने के बाद उनका कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया और वह अपना पहला मुकाबला बुरी तरह से हार गए. यूएसए की तरफ से सबसे ज्यादा संजय कृष्णमुर्ती ने 37 रन बनाए और उनके अलावा मिलंद कुमार ने 34 रन बनाए. बाकी और कोई भी बल्लेबाज नहीं चल सका और भारत यह मुकाबला बड़े ही आसानी से जीत गई.

जीत के साथ आगाज

टीम इंडिया ने अपना पहला मुकाबला जीतकर विश्व कप अभियान की शुरुआत कर दी है. अब वह अपना अगल मुकाबला 12 फरवरी को नामिबिया के खिलाफ खेलेंगे. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं टूर्नामेंट का सबसे विवादित मैच जिसके होने पर अभी भी तस्वीरें पूरी तरह से साफ नहीं है. हालांकि, पाकिस्तान ने खेलने से मना कर दिया है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला होगा या नहीं.

