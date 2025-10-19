IND vs AUS: शुभमन के कप्तान बनने पर भी नहीं बदली तकदीर, 2 साल से नहीं जीता टॉस, बन रहा अटूट रिकॉर्ड

India vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टीम इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल टॉस के लिए मैदान में उतरे, लेकिन टीम इंडिया की तकदीर फिर भी नहीं बदली. 2 साल से टीम इंडिया को वनडे टॉस में जीत नसीब नहीं हुई है. भारत अब इस मामले में अटूट रिकॉर्ड की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है.

2 साल से नसीब नहीं हुई जीत

टीम इंडिया को टॉस में 2 साल से जीत नसीब नहीं हुई है. भारत को आखिरी बार वनडे वर्ल्ड कप 2023 में टॉस में जीत मिली थी. इसके बाद रोहित शर्मा को लगातार 15 बार वनडे में हार का सामना करना पड़ा था. अब शुभमन गिल के कप्तान बनने के बाद भी टीम इंडिया को टॉस में जीत नसीब नहीं हुई है. 16वीं बार शुभमन गिल की कप्तानी में भी टीम इंडिया को टॉस में हार का सामना करना पड़ा है.

टीम इंडिया की खराब शुरुआत

भारतीय टीम को पर्थ में खराब शुरुआत देखने को मिली है. भारत का टॉप ऑर्डर 18 रन के स्कोर पर ही सिमट गया. सभी की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर टिकी हुई थीं, लेकिन दोनों ही दिग्गज इस मुकाबले में फ्लॉप नजर आए. रोहित शर्मा 8 रन के स्कोर पर आउट हो गए जबकि विराट कोहली का खाता भी नहीं खुला. नए कप्तान शुभमन गिल भी बिना खता खोले ही अपना विकेट गंवा बैठे.

दोनों टीमों की प्लेइंग-XI

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह.

ऑस्ट्रेलिया: ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनीमैन, जोश हेज़लवुड.