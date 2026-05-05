ICC रैंकिंग में टीम इंडिया की बादशाहत, फड़फड़ा रहीं ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड की टीमें, देखें लिस्ट

ICC T20I Rankings: आईसीसी (ICC) की ताजा टी20 रैंकिंग में भारतीय टीम का जलवा कायम है. रिकॉर्ड तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप में खिताबी जीत दर्ज करने वाली टीम इंडिया ने आईसीसी रैंकिंग में अपनी बादशाहत बरकरार रखी है. वहीं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी धुआंधार टीमें नंबर-1 के स्पॉट के लिए फड़फड़ा रही हैं. मार्च 2026 में श्रीलंका के साथ मिलकर वर्ल्ड कप की मेजबानी करने और सफलतापूर्वक खिताब बचाने के बाद भारत ने इतिहास रच दिया है.

टॉप-3 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड

आईसीसी के नए वार्षिक अपडेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया शीर्ष तीन में शामिल अन्य टीमें हैं. ताजा ICC T20I रैंकिंग में भारत 275 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर काबिज है. हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ उसकी बढ़त में एक अंक की मामूली कमी आई है, लेकिन टीम इंडिया अभी भी दुनिया की सबसे खतरनाक टी20 टीम बनी हुई है. ICC ने स्पष्ट किया है कि ताज़ा रैंकिंग में मई 2025 के बाद खेले गए मैचों को 100 प्रतिशत वेटेज दिया गया है. वहीं पिछले दो वर्षों के मैचों को 50 प्रतिशत वेटेज के आधार पर गणना की गई है. इस फॉर्मूले के तहत इंग्लैंड 262 अंकों के साथ दूसरे और ऑस्ट्रेलिया 258 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है.

टॉप-10 में क्या हाल

रैंकिंग के ऊपरी हिस्से में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिले हैं. टॉप सात टीमें अपनी पुरानी पोजिशन पर बरकरार हैं. इसमें न्यूजीलैंड (247) चौथे, दक्षिण अफ्रीका (244) पांचवें, पाकिस्तान (240) छठे और वेस्ट इंडीज़ (233) सातवें स्थान पर मौजूद हैं. श्रीलंका को नुकसान झेलना पड़ा है जबकि बांग्लादेश को फायदा मिला है. रैंकिंग में आठवें और नौवें स्थान की अदला-बदली हुई है. बांग्लादेश (225) ने एक स्थान की छलांग लगाकर आठवां स्थान हासिल किया है. दूसरी ओर श्रीलंका को छह रेटिंग अंकों का नुकसान हुआ है और वह 221 अंकों के साथ नौवें स्थान पर खिसक गई है. अफगानिस्तान (220) भी श्रीलंका के काफी करीब 10वें पायदान पर है.

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USA ने रचा इतिहास, नीदरलैंड्स को पछाड़ा.

क्रिकेट में नवजात यूएसए के खेल का असर अब दिखने लगा है. उत्तरी अमेरिका में क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता का असर रैंकिंग में भी दिख रहा है. USA ने छह रेटिंग अंक हासिल कर दो स्थानों की लंबी छलांग लगाई है. अब USA 13वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसने नीदरलैंड्स (14वें) और स्कॉटलैंड (15वें) जैसी टीमों को पीछे छोड़ दिया है. ICC ने बताया कि अब रैंकिंग में शामिल टीमों की कुल संख्या 102 से घटकर 98 रह गई है. फिजी, गाम्बिया, ग्रीस और इजराइल को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है. इसकी मुख्य वजह यह है कि इन टीमों ने पिछले तीन सालों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम से कम आठ T20I मैच नहीं खेले थे.