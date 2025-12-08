Opinion: भारत पहली बार T20I में पार करेगा 300 रन का आंकड़ा, इस असंभव रिकॉर्ड तक पहुंचाने में सारथी बनेंगे 3 बल्लेबाज

IND vs SA T20I Series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दौरान रनों और छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है. भारत की मौजूदा टी20 टीम में विस्फोटक बल्लेबाजों की भरमार है और उसमें इतना दमखम है कि वह इस बार टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ बड़ा कर सकती है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज के किसी भी मैच में टीम इंडिया पहली बार टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 या उससे ज्यादा रन का स्कोर खड़ा कर सकती है. बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 9 दिसंबर यानी कल से होगा. पहला टी20 इंटरनेशनल मैच कटक के बाराबती स्टेडियम में कल शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा.

भारत पहली बार T20I में पार करेगा 300 रन का आंकड़ा

दुनिया में सिर्फ 3 टीमें ही ऐसी हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 300 या उससे ज्यादा रन का स्कोर खड़ा किया है. इंग्लैंड, जिम्बाब्वे और नेपाल की टीमों ने यह कमाल किया है. अब टीम इंडिया के पास भी इस एलीट क्लब में शामिल होने का मौका है. भारत के पास तीन ऐसे बल्लेबाज हैं, जो उसे 300 रन के असंभव रिकॉर्ड तक पहुंचा सकते हैं. अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव जैसे बल्लेबाज भारत का यह सपना पूरा कर सकते हैं. इन तीनों ही बल्लेबाजों का टी20 क्रिकेट में जबरदस्त रिकॉर्ड है. पिछले साल भारत के पास एक बार टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 रन का स्कोर खड़ा करने का मौका आया था, लेकिन वह महज 3 रन से चूक गया.

पिछली बार चूके... लेकिन अब नहीं

भारत ने पिछले साल 12 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में खेले गए एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 6 विकेट गंवाकर 297 रन का स्कोर खड़ा किया था. भारत तब 300 रन के स्कोर से केवल 3 रन ही दूर रह गया था. संजू सैमसन ने उस मैच में भारत के लिए 47 गेंदों पर 111 रनों की पारी खेली थी. संजू सैमसन की पारी में 11 चौके और 8 छक्के शामिल रहे. वहीं, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 35 गेंदों पर 75 रन कूट दिए थे. भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ यह मैच 133 रन से जीता था. टीम इंडिया भले ही पिछली बार टी20 इंटरनेशनल मैच में 300 रन का स्कोर खड़ा करने से चूक गई, लेकिन इस बार उसके पास अच्छा मौका होगा.

इस असंभव रिकॉर्ड तक पहुंचाने में सारथी बनेंगे 3 बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव ही भारत के ऐसे बल्लेबाज हैं, जो आईसीसी की मौजूदा टी20 रैंकिंग में टॉप 10 बल्लेबाजों में शुमार हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 189.51, तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट 146.68 और सूर्यकुमार यादव का स्ट्राइक रेट 164.41 है. छक्के जड़ने के मामले में भी ये तीनों ही बल्लेबाज महारथी हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभिषेक शर्मा ने 66 छक्के, तिलक वर्मा ने 54 छक्के और सूर्यकुमार यादव ने 154 छक्के उड़ाए हैं. रनों की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने इस फॉर्मेट में 1012 रन, तिलक वर्मा ने 996 रन और सूर्यकुमार यादव ने 2754 रन बनाए हैं.

फ्लैट मैदान और ओस से मिलेगी मदद

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 9 दिसंबर को पहला टी20 मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. 11 दिसंबर को दूसरा मुकाबला मुल्लानपुर (चंडीगढ़) में खेला जाएगा. तीसरा टी20 मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में खेला जाएगा. 17 दिसंबर को चौथा टी20 मुकाबला इकाना स्टेडियम (लखनऊ) में खेला जाएगा. सीरीज का पांचवां और अंतिम टी20 मैच 19 दिसंबर को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम (अहमदाबाद) में खेला जाएगा. इन सभी मैदानों पर फ्लैट पिचें मिल सकती हैं, उसके ऊपर से ओस पड़ने के कारण बल्लेबाजी करना बेहद आसान हो जाएगा.

पांचों मैदान पर बने हाईएस्ट स्कोर (T20I में)

1. कटक (बाराबती स्टेडियम) - भारत (180/3) विरुद्ध श्रीलंका (साल 2017)

2. चंडीगढ़ (मुल्लानपुर स्टेडियम) - अभी तक कोई मेंस टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया

3. धर्मशाला (HPCA स्टेडियम) - साउथ अफ्रीका (200/3) विरुद्ध भारत (साल 2015)

4. लखनऊ (इकाना स्टेडियम) - भारत (199/2) विरुद्ध श्रीलंका (साल 2022)

5. अहमदाबाद (नरेंद्र मोदी स्टेडियम) - भारत (234/4) विरुद्ध न्यूजीलैंड (साल 2023)

T20I में कब-कब बने 300 या उससे ज्यादा रन के स्कोर?

मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जिम्बाब्वे की टीम ने 23 अक्टूबर 2024 को जाम्बिया के खिलाफ ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप सब-रीजनल अफ्रीका के क्वालीफायर ग्रुप बी मैच में महज 20 ओवरों में 344 रन का माउन्ट एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था. यह स्कोर मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर है. जिम्बाब्वे से पहले नेपाल की टीम ने 27 सितंबर 2023 को मंगोलिया के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में सबसे पहले 300 रन का आंकड़ा पार किया था. नेपाल की टीम ने उस मैच में 314/3 का स्कोर खड़ा किया था. 12 सितंबर 2025 को इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 304/2 का स्कोर बनाया था.

मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा टीम स्कोर

1. जिम्बाब्वे - 344/4 (बनाम जाम्बिया)

2. नेपाल - 314/3 (बनाम मंगोलिया)

3. इंग्लैंड - 304/2 (बनाम साउथ अफ्रीका)

4. भारत - 297/6 (बनाम बांग्लादेश)

5. जिम्बाब्वे - 286/5 (बनाम सेशेल्स)