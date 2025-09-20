T20I में भारत ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली बनी इतिहास की सिर्फ दूसरी टीम
T20I में भारत ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली बनी इतिहास की सिर्फ दूसरी टीम

ओमान के खिलाफ एशिया कप के अपने आखिरी ग्रुप मैच में टीम इंडिया ने एक अनोखा रिकॉर्ड नाम कर लिया. इस मैच के टॉस के साथ ही भारत टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 250 मैच खेलने वाली इतिहास की दूसरी टीम बन गई. पाकिस्तान यह उपलब्धि नाम करने वाली पहली टीम है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 20, 2025, 02:16 AM IST
T20I में भारत ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली बनी इतिहास की सिर्फ दूसरी टीम

एशिया कप 2025 के लीग स्टेज में टीम इंडिया अजेय रही. ओमान के खिलाफ अपने आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने 21 रन से जीत दर्ज कर विनिंग हैट्रिक लगाई. भारत इस टूर्नामेंट में श्रीलंका के बाद जीत की हैट्रिक लगाने वाले दूसरी टीम बनी. ग्रुप-बी में मौजूद श्रीलंका ने भी अपने तीनों मैच जीतकर अजेय रहते हुए सुपर-4 में प्रवेश किया. भारत को ओमान के खिलाफ जीत आसानी से नहीं मिली. 189 रन का लक्ष्य देने के बाद भारतीय गेंदबाजों को जीत के लिए अंतिम ओवर तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. इस मुकाबले में टॉस के लिए भारत ने अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी दर्ज करा लिया.

ऐसा करने वाली दूसरी टीम

दरअसल, यह भारत का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 250वां मुकाबला था. इसके साथ ही भारतीय टीम 250 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाला इतिहास का दूसरा देश बन गया. उनसे पहले तक पाकिस्तान के नाम ही सिर्फ यह उपलब्धि दर्ज थी. पाकिस्तान टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाला देश है. इसके बाद लिस्ट में भारत का नाम है. तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है.

सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली टीमें

पाकिस्तान - 275 
भारत - 250 
न्यूजीलैंड - 235 
वेस्टइंडीज - 228 
ऑस्ट्रेलिया - 211 

ऐसा रहा मैच का हाल

भारतीय क्रिकेट टीम ने शेख जायद स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में ओमान को 21 रन से हरा दिया. ओमान इस मैच में हारी जरूर, लेकिन उनके बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को इसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. अगर कप्तान जतिंदर की पारी धीमी नहीं होती, तो शायद भारत उलटफेर का शिकार हो सकता था. 18वें ओवर में लिए हार्दिक पांड्या के एक हैरतअंगेज कैच ने मुकाबले को टीम इंडिया की तरफ मोड़ने का काम किया. यह मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 188 रन का स्कोर बनाया था. जवाब में ओमान चार विकेट खोकर 167 रन तक ही पहुंच पाया.

सुपर-4 में भारत की पहली टक्कर पाकिस्तान से

भारतीय टीम 21 सितंबर को सुपर-4 का अपना पहला मुकाबला खेलेगी, जहां उसका सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से है. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से धूल चटा दी थी. ऐसे में टूर्नामेंट अजेय टीम इंडिया एक बार फिर पाकिस्तान को शिकस्त देने के इरादे से मैदान में उतरेगी. 

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

India vs OmanAsia Cup 2025Indian cricket team

