Advertisement
trendingNow13086301
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ: गुवाहाटी में 60 गेंद में न्यूजीलैंड का काम-तमाम कर भारत ने रचा इतिहास, बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

IND vs NZ: गुवाहाटी में 60 गेंद में न्यूजीलैंड का काम-तमाम कर भारत ने रचा इतिहास, बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

IND vs NZ 3rd T20I: भारत ने तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से रौंदकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. गुवाहाटी में अभिषेक शर्मा नाम की आंधी आई, जिसने न्यूजीलैंड को बर्बाद कर दिया. पिछले मैच में शून्य पर आउट होने वाले अभिषेक ने इस मुकाबले में गर्दा उड़ाया और 14 गेंद पर अर्धशतक जड़कर सनसनी मचा दी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 25, 2026, 11:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न्यूजीलैंड को 60 गेंद में हराकर भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड को 60 गेंद में हराकर भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

IND vs NZ 3rd T20I: भारत ने तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से रौंदकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. गुवाहाटी में अभिषेक शर्मा नाम की आंधी आई, जिसने न्यूजीलैंड को बर्बाद कर दिया. पिछले मैच में शून्य पर आउट होने वाले अभिषेक ने इस मुकाबले में गर्दा उड़ाया और 14 गेंद पर अर्धशतक जड़कर सनसनी मचा दी. वो युवराज सिंह के बाद टी20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से दूसरे सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 153 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारत ने महज 10 ओवरों में लक्ष्य का पीछा कर लिया. अभिषेक शर्मा 20 गेंद पर 68 रन और कप्तान सूर्यकुमार यादव 26 गेंदों पर 57 रन बनाकर नाबाद रहे. 

भारत ने तीसरे मुकाबले में 154 रनों के टारगेट को महज 10 ओवरों में हासिल कर लिया. इसी के साथ भारत फुल मेंबर टीम के खिलाफ 150+ रन के टारगेट का पीछा करते हुए सर्वाधिक गेंदें शेष रहते हुए जीत दर्ज करने वाला देश बन गया है.

भारत ने 60 गेंदों में ये कारनामा किया है, जबकि वेस्टइंडीज ने साल 2024 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 37 गेंदें शेष रहते मुकाबला जीता था. इंग्लैंड (33 गेंदें) लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. यह न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी टारगेट का पीछा करते हुए गेंदों के लिहाज से जीत का सबसे बड़ा अंतर है। इससे पहले किसी भी टीम ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 10 ओवर में टारगेट हासिल नहीं किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत सबसे ज्यादा लगातार टी20 सीरीज जीतने वाला संयुक्त रूप से नंबर-1 देश बन गया है। टीम इंडिया ने साल 2024 से अब तक 11 टी20 सीरीज अपने नाम की है। पाकिस्तान ने साल 2016 से 2018 के बीच लगातार 11 सीरीज जीती थी. घर पर सबसे ज्यादा लगातार सीरीज जीतने वाली फुल मेंबर टीम में भारत शीर्ष पर है। टीम इंडिया ने साल 2022 से अब तक लगातार 10 सीरीज अपनी सरजमीं पर जीती है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने साल 2006 से 2010 के बीच लगातार 8 सीरीज जीती थीं.

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए। इस टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स ने सर्वाधिक 48 रन बनाए, जबकि मार्क चैपमैन ने 32 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट निकाले. इसके जवाब में टीम इंडिया ने महज 10 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. अभिषेक शर्मा ने नाबाद 68 रन, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 57 रन की पारी खेली. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

Trending news

लाउडस्पीकर की वजह से कोलकाता में भिड़े BJP-TMC कार्यकर्ता, बिप्लब देव का फूंका मंच
west bengal news in hindi
लाउडस्पीकर की वजह से कोलकाता में भिड़े BJP-TMC कार्यकर्ता, बिप्लब देव का फूंका मंच
एग्जाम का था प्रेशर, घर से 3 लाख रुपये और बहन की UPSC फीस चुराई और फिर...
UPSC
एग्जाम का था प्रेशर, घर से 3 लाख रुपये और बहन की UPSC फीस चुराई और फिर...
24 घंटे कार में फंसे रहे पर्यटक, मनाली में जनजीवन ठप; इधर आ गया IMD का अलर्ट
weather update
24 घंटे कार में फंसे रहे पर्यटक, मनाली में जनजीवन ठप; इधर आ गया IMD का अलर्ट
ऑपरेशन सिंदूर में उधेड़ी थी पाकिस्तान... अब कर्नल सोफिया को मिलेगा ये खास सम्मान
Colonel Sofiya Qureshi
ऑपरेशन सिंदूर में उधेड़ी थी पाकिस्तान... अब कर्नल सोफिया को मिलेगा ये खास सम्मान
रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Jammu kashmir news in hindi
रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन
UGC Act
Opinion: पैसे ऐंठे, पति और बेटे की हत्या...जब SC/ST एक्ट को बनाया पैसे छपाने की मशीन
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
Gallantry Awards 2026
शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, 13 शौर्य चक्र समेत 70 जवानों को वीरता पुरस्कार; LIST
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
Republic Day
77 साल में 106 संशोधन, बदलते भारत की जरूरतों का आईना कैसे बन गया संविधान?
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
77th Republic Day parade
गणतंत्र दिवस की परेड का रेड कार्पेट, यहीं से तय होती है भविष्य की रणनीति की दशा-दिशा
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन
Republic Day
'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन