IND vs NZ: गुवाहाटी में 60 गेंद में न्यूजीलैंड का काम-तमाम कर भारत ने रचा इतिहास, बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

IND vs NZ 3rd T20I: भारत ने तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से रौंदकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. गुवाहाटी में अभिषेक शर्मा नाम की आंधी आई, जिसने न्यूजीलैंड को बर्बाद कर दिया. पिछले मैच में शून्य पर आउट होने वाले अभिषेक ने इस मुकाबले में गर्दा उड़ाया और 14 गेंद पर अर्धशतक जड़कर सनसनी मचा दी. वो युवराज सिंह के बाद टी20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से दूसरे सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 153 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारत ने महज 10 ओवरों में लक्ष्य का पीछा कर लिया. अभिषेक शर्मा 20 गेंद पर 68 रन और कप्तान सूर्यकुमार यादव 26 गेंदों पर 57 रन बनाकर नाबाद रहे.
भारत ने तीसरे मुकाबले में 154 रनों के टारगेट को महज 10 ओवरों में हासिल कर लिया. इसी के साथ भारत फुल मेंबर टीम के खिलाफ 150+ रन के टारगेट का पीछा करते हुए सर्वाधिक गेंदें शेष रहते हुए जीत दर्ज करने वाला देश बन गया है.
भारत ने 60 गेंदों में ये कारनामा किया है, जबकि वेस्टइंडीज ने साल 2024 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 37 गेंदें शेष रहते मुकाबला जीता था. इंग्लैंड (33 गेंदें) लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. यह न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी टारगेट का पीछा करते हुए गेंदों के लिहाज से जीत का सबसे बड़ा अंतर है। इससे पहले किसी भी टीम ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 10 ओवर में टारगेट हासिल नहीं किया था.
भारत सबसे ज्यादा लगातार टी20 सीरीज जीतने वाला संयुक्त रूप से नंबर-1 देश बन गया है। टीम इंडिया ने साल 2024 से अब तक 11 टी20 सीरीज अपने नाम की है। पाकिस्तान ने साल 2016 से 2018 के बीच लगातार 11 सीरीज जीती थी. घर पर सबसे ज्यादा लगातार सीरीज जीतने वाली फुल मेंबर टीम में भारत शीर्ष पर है। टीम इंडिया ने साल 2022 से अब तक लगातार 10 सीरीज अपनी सरजमीं पर जीती है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने साल 2006 से 2010 के बीच लगातार 8 सीरीज जीती थीं.
टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए। इस टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स ने सर्वाधिक 48 रन बनाए, जबकि मार्क चैपमैन ने 32 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट निकाले. इसके जवाब में टीम इंडिया ने महज 10 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. अभिषेक शर्मा ने नाबाद 68 रन, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 57 रन की पारी खेली. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है.