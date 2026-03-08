Advertisement
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले अचानक इस ओपनर ने की सगाई, फोटो शेयर कर फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज

Prithvi Shaw Engaged With Akriti Agarwal: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले टीम इंडिया के ओपनर पृथ्वी शॉ ने सगाई कर ली है. पृथ्वी शॉ ने अपनी गर्लफ्रेंड आकृति अग्रवाल से सगाई कर ली है. भारत के धाकड़ क्रिकेटर पृथ्वी शॉ को दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाजों में गिना जाता है. पृथ्वी शॉ इतनी घातक बल्लेबाजी करते हैं कि उनके सामने विरोधी टीम के गेंदबाज भी रहम की दुआ मांगते हुए नजर आते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 08, 2026, 04:45 PM IST
Prithvi Shaw Engaged With Akriti Agarwal: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले टीम इंडिया के ओपनर पृथ्वी शॉ ने सगाई कर ली है. पृथ्वी शॉ ने रविवार 8 मार्च को पृथ्वी शॉ ने अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड आकृति अग्रवाल से सगाई कर ली है. पृथ्वी शॉ ने आकृति अग्रवाल के साथ अपनी सगाई का ऐलान करने के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रोमांटिक तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की है. पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल की सगाई की तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इसके बाद पृथ्वी शॉ के फैंस और साथी क्रिकेटरों ने बधाई संदेशों की बाढ़ ला दी.

पृथ्वी शॉ ने लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड आकृति से की सगाई

पृथ्वी शॉ ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए एक दिल को छू लेने वाला कैप्शन शेयर किया, जिसमें उन्होंने सगाई को अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत नया चैप्टर बताया है. पृथ्वी शॉ ने आकृति को मैदान पर और मैदान के बाहर, दोनों जगह अपनी जिंदगी कम्प्लीट करने वाली भी कहा है. पृथ्वी शॉ ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, 'मैदान पर छक्कों से लेकर मैदान के बाहर जिंदगी भर हिट लगाने तक. वह मेरी परफेक्ट इनिंग्स हैं!'

पृथ्वी शॉ को दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाजों में गिना जाता है

भारत के धाकड़ क्रिकेटर पृथ्वी शॉ को दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाजों में गिना जाता है. पृथ्वी शॉ इतनी घातक बल्लेबाजी करते हैं कि उनके सामने विरोधी टीम के गेंदबाज भी रहम की दुआ मांगते हुए नजर आते हैं. पृथ्वी शॉ भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों ही फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू कर चुके हैं. 26 साल का ये तूफानी बल्लेबाज पिछले 4 साल से टीम इंडिया में वापसी के लिए तरस रहा है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी उसे भाव तक नहीं दे रही है.

पृथ्वी शॉ के रिकॉर्ड्स

पृथ्वी शॉ ने भारत के लिए 5 टेस्ट मैचों में 339 रन बनाए हैं. टेस्ट में पृथ्वी शॉ के नाम 1 शतक है. पृथ्वी शॉ ने 6 वनडे मैचों में 189 रन बनाए हैं. पृथ्वी शॉ ने भारत के लिए महज एक ही टी20 इंटरनेशनल मैच खेला, जिसमें वह शून्य पर आउट हो गए थे. आखिरी बार ये बल्लेबाज साल 2021 में श्रीलंका दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज में खेलता नजर आया था. पृथ्वी शॉ ने 79 IPL मैचों में 1892 रन बनाए हैं. अपनी कप्तानी में 2018 अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पृथ्वी शॉ को साल 2018 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला था. इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया के लिए कई मौकों पर शानदार पारियां भी खेलीं. पृथ्वी शॉ भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट्स में क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन अब तीनों ही फॉर्मेट्स में उनकी जगह छिन गई है.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Prithvi Shaw

