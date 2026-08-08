7 साल बड़ी इस हसीना के प्यार में क्लीन बोल्ड हुआ ये भारतीय क्रिकेटर, T20I करियर की पहली ही गेंद पर ठोका था छक्का

टीम इंडिया का एक क्रिकेटर खुद से 7 साल बड़ी एक्ट्रेस के प्यार में क्लीन बोल्ड हो गया है. टीम इंडिया और कोलकाता नाइट राइडर्स के क्रिकेटर रमनदीप सिंह ने 'कैसी ये यारियां' फेम एक्ट्रेस चार्ली चौहान से शादी रचा ली है. रमनदीप सिंह वही क्रिकेटर हैं, जिन्होंने भारत के लिए अपने टी20 इंटरनेशनल डेब्यू की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने का रिकॉर्ड बनाया था. रमनदीप सिंह ने एक गुरुद्वारे में पारंपरिक सिख रीति-रिवाजों से एक्ट्रेस चार्ली चौहान के साथ शादी कर ली है. इस कपल ने अपने रिश्ते को अब तक छिपाकर रखा था और सोशल मीडिया और लाइमलाइट से दूर रखा था. बता दें कि एक्ट्रेस चार्ली चौहान अपने पति रमनदीप सिंह से 7 साल बड़ी हैं.
रमनदीप सिंह और एक्ट्रेस चार्ली चौहान गुरुद्वारे में पंजाबी-सिख रीति-रिवाजों और रस्मों को निभाते हुए नजर आए. चार्ली चौहान ने लाल और सुनहरे रंग का लहंगा पहनकर रखा था और वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं. चार्ली चौहान ने सोने का हार, मांग टीका, चूड़ा, कलीरे और अन्य जेवर पहने रखे थे. वहीं, रमनदीप सिंह पारंपरिक शेरवानी और लाल पगड़ी में बहुत हैंडसम लग रहे थे. यह शादी परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में एक निजी सेरेमनी में हुई थी. इंस्टाग्राम पर सामने आए एक वीडियो में इस नए शादीशुदा कपल को नाचते और अपने खास दिन का मजा लेते हुए देखा गया है.
एक और क्लिप में एक्ट्रेस चार्ली चौहान की खूबसूरत हल्दी सेरेमनी की झलक दिखी है. इस बीच, माही विज ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शादी की एक फोटो शेयर की और नए कपल को बधाई दी. कई अन्य सेलेब्स ने भी चार्ली चौहान और रमनदीप सिंह को उनकी शादी पर बधाई दी. चार्ली चौहान और रमनदीप सिंह ने अपने रिश्ते को लोगों की नजरों से दूर रखा था, इसलिए उनकी शादी फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज थी.
टीम इंडिया के क्रिकेटर रमनदीप सिंह की वाइफ चार्ली चौहान की बात करें तो इस एक्ट्रेस ने सबसे पहले MTV Roadies 7 में अपनी एक्टिंग से फैंस का ध्यान खींचा था. चार्ली चौहान जल्द ही टीवी दर्शकों के बीच एक जाना-माना चेहरा बन गईं. हालांकि पॉपुलर टीवी शो 'कैसी ये यारियां' में मुक्ति वर्धन का किरदार निभाकर वह घर-घर में मशहूर हो गईं. साल 2014 में शुरू हुआ यह शो 'कैसी ये यारियां' टीवी पर सबसे पॉपुलर यूथ ड्रामा में से एक बन गया था. चार्ली चौहान ने कुंवर अमर के साथ डांस रियलिटी शो 'नच बलिए 5' में हिस्सा लिया था. वह 'MTV Webbed', 'ये है आशिकी 4' जैसे कई अन्य शो में भी नजर आईं. चार्ली चौहान के एक्टिंग करियर के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ भी अक्सर चर्चा में रही है. एक्टर और डांसर कुंवर अमर के साथ उनका रिश्ता एक वक्त पर फैंस के बीच काफी चर्चा का विषय रहा था.