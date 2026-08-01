संन्यास की दहलीज पर खड़ा 634 विकेट लेने वाला भारत का ये स्टार खिलाड़ी, श्रीलंका दौरे पर हुआ फ्लॉप तो खत्म हो सकता है करियर

IND vs SL, Test Series 2026: भारत का एक दिग्गज क्रिकेटर ऐसा है, जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 634 विकेट झटके हैं और 7515 रन बनाए हैं. 37 साल का ये क्रिकेटर अब अपने करियर के अंतिम दौर में चल रहा है और संन्यास की दहलीज पर खड़ा है. श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज भारत के इस क्रिकेटर के करियर के लिए 'करो या मरो' वाली सीरीज साबित हो सकती है. अगर श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज में यह क्रिकेटर फ्लॉप रहता है, तो फिर उसके इंटरनेशनल करियर पर गाज भी गिर सकती है.
भारत के 37 साल के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में खेलेंगे. टीम इंडिया के सीनियर क्रिकेटर और स्पिनर होने के नाते रवींद्र जडेजा पर भारत को श्रीलंका की धरती पर टेस्ट सीरीज जिताने की जिम्मेदारी होगी. श्रीलंका की धरती पर गॉल और कोलंबो में होने वाले दो टेस्ट मैचों के दौरान भारत को टर्निंग ट्रैक मिल सकते हैं, जिस पर गेंद एंगल के साथ घूमती नजर आ सकती है. सीनियर क्रिकेटर होने के नाते रवींद्र जडेजा के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रीलंका की धरती पर विकेट निकालने और रन बनाने की होगी.
अगर रवींद्र जडेजा श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में गेंद और बल्ले से उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो दौरा खत्म होने के बाद उन्हें भारत की टेस्ट टीम से ड्रॉप किया जा सकता है. भारतीय टेस्ट टीम में रवींद्र जडेजा की जगह छीनने के लिए अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार जैसे स्पिन ऑलराउंडर बैठे हैं. चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव भी विकेट लेने के अलावा लोअर ऑर्डर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं. रवींद्र जडेजा ने भारत के लिए अभी तक 89 टेस्ट मैचों में 4095 रन बनाने के अलावा गेंद से 348 विकेट भी चटकाए हैं.
रवींद्र जडेजा ने अभी तक श्रीलंका की धरती पर 2 टेस्ट मैचों की 4 पारियों में 13 विकेट झटके हैं. रवींद्र जडेजा ने इस दौरान एक बार फाइव विकेट हॉल भी लिया है. टेस्ट क्रिकेट में रवींद्र जडेजा का श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड भी बेहतरीन है. रवींद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ अभी तक 7 टेस्ट मैचों की 14 पारियों में 23.72 की बेहतरीन गेंदबाजी औसत के साथ 33 विकेट चटकाएं हैं, जिसमें 2 बार पारी में 5 विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड भी शामिल है.
रवींद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन किया है. इस ऑलराउंडर ने श्रीलंका के खिलाफ 7 टेस्ट मैचों की 9 पारियों में 326 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल हैं. रवींद्र जडेजा का श्रीलंका के खिलाफ बेस्ट स्कोर नाबाद 175 रन है, जो उनका ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में भी हाईएस्ट स्कोर है.