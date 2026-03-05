Advertisement
बुमराह या अर्शदीप नहीं... सेमीफाइनल में इंग्लैंड के लिए काल बनेगा भारत का ये खतरनाक गेंदबाज, कातिलाना गेंदबाजी में माहिर

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया को आज शाम 7:00 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल खेलना है. इस बड़े मैच में जसप्रीत बुमराह या अर्शदीप सिंह नहीं बल्कि एक अन्य गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए काल साबित हो सकता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 05, 2026, 03:53 PM IST
टीम इंडिया को आज शाम 7:00 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल खेलना है. इस बड़े मैच में जसप्रीत बुमराह या अर्शदीप सिंह नहीं बल्कि एक अन्य गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए काल साबित हो सकता है. यह गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हैं.

इंग्लैंड के लिए काल बनेगा भारत का ये खतरनाक गेंदबाज

वरुण चक्रवर्ती का इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है. वरुण चक्रवर्ती मौजूदा समय में भारतीय स्पिन गेंदबाजी के ट्रंप कार्ड हैं. भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मॉर्कल ने वरुण चक्रवर्ती पर पूरा विश्वास जताते हुए कहा, 'वरुण चक्रवर्ती में हर गेंद पर विकेट लेने की क्षमता है और वह किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं. उनकी मेहनत भी इसी भरोसे को मजबूत करती है. वह अक्सर प्रैक्टिस सेशन में सबसे पहले पहुंचते हैं और लंबे समय तक नेट्स में गेंदबाजी करते हैं.'

कातिलाना गेंदबाजी में माहिर

वरुण चक्रवर्ती भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे और इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए काल बनेंगे. वरुण चक्रवर्ती का टी20 क्रिकेट में बेहतरीन रिकॉर्ड है. वरुण चक्रवर्ती टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक 7 मैचों में 12 विकेट हासिल कर चुके हैं. मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 7 तरह से गेंद फेंक सकते हैं. इनमें ऑफब्रेक, लेगब्रेक, गुगली, कैरम बॉल, फ्लिपर, टॉपस्पिन, पैर की उंगलियों पर यॉर्कर शामिल है.

प्लेइंग इलेवन में शामिल होना लगभग तय

वरुण चक्रवर्ती ने भारत के लिए 43 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 15.63 की बेहतरीन गेंदबाजी औसत से 71 विकेट झटके हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 17 रन देकर 5 विकेट रहा है. टी20 इंटरनेशनल मैचों में वरुण चक्रवर्ती 2 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं. सेमीफाइनल में वरुण चक्रवर्ती का प्लेइंग इलेवन में शामिल होना लगभग तय है. वरुण चक्रवर्ती सेमीफाइनल में बेहद अहम हो सकते हैं. दाएं हाथ का यह रहस्यमयी लेग स्पिनर इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों में 14 विकेट ले चुका है. 24 रन देकर 5 विकेट उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन है.

जीत दिलाने के लिए एक शानदार ओवर की जरूरत

गेंदबाजी कोच मोर्ने मॉर्कल ने कहा, 'वरुण चक्रवर्ती का स्वभाव भी उन्हें खास बनाता है. वह न तो सफलता में ज्यादा जश्न मनाते हैं और न ही खराब प्रदर्शन पर खुद को कोसते हैं. बल्कि, वह खुद के सबसे बड़े आलोचक हैं और लगातार बेहतर बनने की कोशिश करते रहते हैं. टीम को जीत दिलाने के लिए उन्हें सिर्फ एक शानदार ओवर की जरूरत है.'

T20 World Cup 2026

