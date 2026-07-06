9 महीने बाद भारत की टेस्ट टीम में होगी सबसे खूंखार गेंदबाज की एंट्री, तूफान की रफ्तार से गिल्लियां उड़ाने में माहिर

भारत और श्रीलंका के बीच अगस्त में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. ये दोनों टेस्ट मैच ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकल के तहत अगस्त में खेले जाएंगे. पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल के गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. यह सीरीज साल 2017 के बाद श्रीलंका में भारत का पहला टेस्ट दौरा होगा. आने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल में श्रीलंका में भारत का पहला असाइनमेंट भी होगी. दोनों टीमें 2025-27 WTC स्टैंडिंग में अहम प्वाइंट्स के साथ अपने कैंपेन की शुरुआत करना चाहेंगी.
भारतीय टीम के खूंखार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 9 महीने बाद टेस्ट टीम में एंट्री करने के लिए बेताब हैं. जसप्रीत बुमराह तूफान की रफ्तार से गिल्लियां उड़ाने में माहिर हैं. जसप्रीत बुमराह मौजूदा समय में टीम इंडिया के सबसे घातक हथियार हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में ये धाकड़ बॉलर 504 विकेट हासिल कर चुका है. इस मैच विनर गेंदबाज की मौजूदगी से ही टीम इंडिया की ताकत दोगुनी हो जाती है. अपनी घातक यॉर्कर गेंदों से विकेट चटकाने वाले जसप्रीत बुमराह की टक्कर का कोई भी गेंदबाज पूरी दुनिया में नहीं है. जसप्रीत बुमराह दुनिया के किसी भी मैदान पर विकेट चटकाने की क्षमता रखते हैं.
जसप्रीत बुमराह ने 9 महीने से भारतीय टीम के लिए एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है. जसप्रीत बुमराह ने आखिरी बार नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आए थे. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने मार्च में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद से एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. जसप्रीत बुमराह अब सीधे इंग्लैंड के खिलाफ 14 जुलाई से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे. इसके अलावा यह तेज गेंदबाज अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भी खेलेगा.
जसप्रीत बुमराह ने लगभग पक्का कर दिया है कि वह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा होंगे. जसप्रीत बुमराह ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्हें लाल गेंद से गेंदबाजी करते हुए देखा जा सकता है. जसप्रीत बुमराह ने श्रीलंका सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है और वह लाल गेंद से खेलने के लिए बहुत उत्साहित हैं. जसप्रीत बुमराह ने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से कोई ODI नहीं खेला है. एशियन गेम्स के बाद, जसप्रीत बुमराह को एक बार फिर T20I से आराम दिया जाएगा और वह 2027 ODI वर्ल्ड कप तक सिर्फ टेस्ट और ODI खेलेंगे.
32 साल के जसप्रीत बुमराह ने 52 टेस्ट मैचों में 234 विकेट हासिल किए हैं. जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 16 बार पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया है. टेस्ट मैचों में जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 86 रन देकर 9 विकेट है. 89 वनडे मैचों में जसप्रीत बुमराह ने 149 विकेट हासिल किए हैं. जसप्रीत बुमराह ने वनडे क्रिकेट में 2 बार पारी में 5 विकेट लेने का कमाल किया है. वनडे क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 19 रन देकर 6 विकेट है. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 95 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 121 विकेट चटकाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 15 रन देकर 4 विकेट है.
भारत और श्रीलंका के बीच दोनों टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होंगे. भारत और श्रीलंका के लिए यह दो मुकाबलों की सीरीज बेहद अहम है. दोनों टीमें डब्ल्यूटीसी स्टैंडिंग में ऊपर चढ़ना चाहती हैं. मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र की प्वाइंट्स टेबल में, शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम 9 मुकाबलों के बाद 48.15 के प्वाइंट्स प्रतिशत (पीसीटी) के साथ पांचवें स्थान पर है.वहीं, श्रीलंका 44.44 के पीसीटी के साथ छठे पायदान पर है. इस दो मुकाबलों की सीरीज में जीत किसी भी टीम को टॉप-2 में जगह बनाने और फाइनल में पहुंचने की कोशिश में बहुत काफी मदद करेगी.