कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोने लगा ये स्टार क्रिकेटर, वजह जानकर फैंस ने दिया सहारा

नई दिल्ली: साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया (Team India) को 4 रनों से दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद टीम इंडिया का एक स्टार खिलाड़ी कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोने लगा. टीम इंडिया के ऑलराउंडर दीपक चाहर (Deepak Chahar) भारत को लगभग ये मैच जिता चुके थे, लेकिन चंद रनों के फासले से पहले ही वह आउट हो गए और बाकी के बल्लेबाजों ने भी हथियार डाल दिए. टीम इंडिया 4 रनों से मैच हार गई.

फूट-फूटकर रोने लगा ये स्टार क्रिकेटर

भारतीय टीम अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन के इस मैदान पर जीत दर्ज कर लेती तो इतिहास रचा जा सकता था, क्योंकि इस मैदान पर किसी भी टीम ने 288 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं किया था. हालांकि दीपक चाहर ने 34 गेंदों पर 54 रन ठोककर भारत को मैच जिताने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह फिनिश लाइन को पार नहीं कर पाए. इसी बात की वजह से दीपक चाहर फूट-फूटकर रोने लगे. दीपक चाहर अपना चेहरा छुपाए कुर्सी पर बैठे रहे.

सोशल मीडिया पर फैंस ने दिया सहारा

दीपक चाहर का हार के बाद का फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने भी दीपक के समर्थन में तरह-तरह के रिएक्शन दिए. सोशल मीडिया (Social Media) पर एक यूजर ने लिखा, 'सिर्फ 4 रन से भारत की हार, अफ्रीका 3-0 से सीरीज जीती लेकिन दीपक चाहर को सैल्यूट.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'दीपक बहुत ही शानदार पारी खेली, अपनी टीम के लिए. बहुत-बहुत बधाई. दीपक चाहर की साहसिक पारी पर एक यूजर ने लिखा तुमने बेहतरीन पारी खेली.'

भारत की हार के बाद निराश दीपक पर एक यूजर ने लिखा, 'ये देखकर बहुत दुख हुआ. एक गेंदबाज होकर भी उसने एक बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी की जिससे अपनी टीम को जिता सके मगर अंत में दीपक के आउट होने से सब खराब हो गया. ये खिलाड़ी रो रहा है, क्योंकि उसके बाद अंत में सब खराब हो गया.'

Heart goes out to Deepak Chahar. He was crying after the loss! He given his all in the batting to take India closer the line. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 23, 2022

Deepak Chahar literally crying after the match, batted better than all middle order batsman and Captain bkl #INDvsSAF #INDvSA pic.twitter.com/WylZfxCNbp — Deep (@Being_cricgeek2) January 23, 2022

Seeing Deepak Chahar crying is something I didn't want to see. He is really upset but hats off to the way he brought the match this close. — CA. Sahil Mehta (@casahilmehta) January 23, 2022

भारत कैसे हार गया जीता हुआ मैच?

बता दें कि भारतीय टीम 49.2 ओवर में 283 रन पर ऑलआउट हो गई. एक वक्त दीपक चाहर ने 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर मैच को करीब ले गए थे. ऐसा लग रहा था कि वह मैच जिताकर ही वापस जाएंगे. हालांकि, 34 गेंदों पर 54 रन बनाकर चाहर आउट हो गए. इसके बाद जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल जीत नहीं दिला सके. भारतीय टीम जैसे ही ऑलआउट हुई, वैसे ही दीपक चाहर भावुक हो गए और रोने लगे. यह नजारा कैमरे में कैद भी हो गया. दीपक चाहर के अलावा शिखर धवन 61 रन और विराट कोहली 65 रन बना सके.