Ind Vs Aus: 'इतनी जल्दी हारेंगे ये नहीं मालूम था...', करारी हार के बाद फैंस ने ले ली ऑस्ट्रेलिया की मौज

India Vs Australia Social Media Memes: नागपुर टेस्ट मैच को भारत ने पारी और 132 रनों से जीत लिया है. इसी के साथ 4 मैचों की बॉर्डर-गावस्कर सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली है. दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. कंगारू टीम न तो बल्लेबाजी में दम दिखा पाई और ना ही गेंदबाजी में. पूरे मैच में टीम इंडिया का दबदबा नजर आया. जैसे ही टीम इंडिया ने जीत हासिल की, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. फैंस ने टीम इंडिया की तारीफ के पुल बांध दिए और ऑस्ट्रेलियाई टीम की मौज ले ली.

वहीं स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम का डर आखिरकार सही साबित हुआ और उनके पांच विकेट की मदद से एक ही सत्र में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 91 रन पर सिमट गई. सुबह अक्षर पटेल के 84 और मोहम्मद शमी के 37 रन की मदद से भारत ने पहली पारी में 400 रन बनाकर 223 रन की बढत ले ली थी । जवाब में आस्ट्रेलियाई टीम ने महज एक सत्र में ही दस विकेट गंवा दिये और 32 .3 ओवर में 91 रन पर पवेलियन लौट गई. उसके ‘डुप्लीकेट’ के साथ प्रैक्टिस करने का उनका दांव भी ठीक नहीं बैठा और इस चतुर ऑफ स्पिनर ने उन्हें फिरकी के जाल में बखूबी फांसकर 12 ओवर में 37 रन देकर पांच विकेट लिए.

पहली पारी में पांच विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा को दो और शमी को दो विकेट मिले. ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले जडेजा को प्लेयर आफ द मैच चुना गया. हालांकि मैदानी अंपायर की जानकारी के बिना हाथ में मरहम लगाने के लिये उन पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना और एक डिमेरिट अंक लगाया गया. इससे पहले भारत ने शुक्रवार के स्कोर सात विकेट पर 321 रन से आगे खेलना शुरू किया. जडेजा कल के ही स्कोर 70 रन पर टॉड मर्फी को अपना विकेट गंवा बैठे. पिच में तीसरे दिन भी बहुत बदलाव नहीं देखा गया और धीमी पिच पर बल्लेबाजों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई. अक्षर और शमी ने नौवें विकेट के लिये 52 रन की साझेदारी की.

Brilliant win for India. Excellent bowling by Ashwin, Jaddu, Shami. Aus all out between lunch and tea. #IndvAus ; #IndVsAus

Australia wrapped up for 91.

India win the first test by 132 runs and an innings to spare.

This is the second Lowest total for Australia against India. Spinners, pacers everyone contributing.

Ian Healy must be hiding somewhere, wish to see his article now.#INDvsAUS

