Indian Team deaprts for Australia: धुरंधर ओपनर रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया आगामी टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup-2022) के लिए गुरुवार सुबह ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गई. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें सभी खिलाड़ी और कोच राहुल द्रविड़ भी नजर आ रहे हैं. करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें इस टीम से हैं कि इस बार 15 साल का सूखा खत्म होगा.

'हम आ रहे हैं'

भारतीय टीम ने पिछली बार साल 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था. तब टीम की कमान महेंद्र सिंह धोनी के पास थी. अब रोहित शर्मा से काफी उम्मीदें हैं. बीसीसीआई ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'पिक्चर परफेक्ट. इस बार कर दो टीम इंडिया. क्रिकेट वर्ल्ड कप, हम आ रहे हैं.'

Picture perfect

Let's do this #TeamIndia@cricketworldcup, here we come pic.twitter.com/XX7cSg3Qno

