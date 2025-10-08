ऑस्ट्रेलिया के लिए कब उड़ान भरेगी टीम इंडिया? रोहित-कोहली को लेकर आया बड़ा अपडेट

India vs Australia: टीम इंडिया 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहेगी, जहां तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाद 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे. शुभमन गिल वनडे टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे, जिन्हें रोहित शर्मा के बाद भारत की इस फॉर्मेट में कमान सौंपी गई. रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे सीरीज में बल्ले से रन बरसाते नजर आएंगे, जो इसी साल हुई चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने के बाद पहली बार भारत की जर्सी में क्रिकेट के मैदान पर नजर आएंगे. इन दोनों ही दिग्गजों को ऑस्ट्रेलिया में चौके-छक्के उड़ाते देखने के लिए फैंस बेताब हैं. इस बीच टीम इंडिया की रवानगी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

कब रवाना होगी टीम इंडिया?

भारतीय वनडे टीम 15 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली से दो अलग-अलग बैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी. यात्रा कार्यक्रम का अंतिम निर्धारण रसद और टिकटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार, खिलाड़ियों का एक बैच सुबह रवाना होगा, जबकि दूसरा बैच शाम को उड़ान भरेगा, यह लंबी दूरी की उड़ान के लिए बिजनेस क्लास टिकटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा.

रोहित-कोहली टीम से कब जुड़ेंगे?

रोहित शर्मा, विराट कोहली और नवनियुक्त उपकप्तान श्रेयस अय्यर के टीम के रवाना होने से पहले नई दिल्ली में टेस्ट टीम के बाकी सदस्यों के साथ जुड़ने की उम्मीद है. एक सूत्र ने बताया, 'विराट और रोहित या तो रवाना होने वाले दिन या उससे एक दिन पहले दिल्ली पहुंचेंगे.' बता दें कि भारतीय टीम को पर्थ के लिए उड़ान भरनी है, जहां 19 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे खेला जाएगा.

गिल को बनाया गया वनडे टीम का कप्तान

रोहित की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है. BCCI ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम ऐलान किया, जिसमें सेलेक्टर्स के इस फैसले की जानकारी मिली. अपने वनडे भविष्य को लेकर बढ़ती अटकलों के बावजूद माना जा रहा है कि रोहित और कोहली दोनों ने 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक टीम में बने रहने की इच्छा जताई है. हालांकि भारत इस बड़े इवेंट से पहले कम 50 ओवर के मैच खेलेगा.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल.