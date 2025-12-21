Advertisement
trendingNow13048971
Hindi Newsक्रिकेटअब U19 एशिया कप में ड्रामा! इस बार मोहसिन नकवी ने क्या किया? भारत ने मेडल लेने से किया इनकार, जानें पूरा मामला

अब U19 एशिया कप में ड्रामा! इस बार मोहसिन नकवी ने क्या किया? भारत ने मेडल लेने से किया इनकार, जानें पूरा मामला

U19 Asia Cup 2025: दुबई में खेले गए फाइनल में जैसे ही पाकिस्तान की टीम जीत की दहलीज पर थी, एसीसी और पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ट्रॉफी सौंपने के लिए दुबई रवाना हो गए. उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर से जाहिर हो रही थी. मैच खत्म होने के बाद नकवी आयोजन स्थल पर मौजूद थे और पोडियम पर खड़े थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दिया. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 21, 2025, 08:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस बार मोहसिन नकवी ने क्या किया? भारत ने मेडल लेने से किया इनकार
इस बार मोहसिन नकवी ने क्या किया? भारत ने मेडल लेने से किया इनकार

U19 Asia Cup 2025: याद है ना वो मोमेंट? जब सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के फाइनल में बुरी तरह धोया था और फिर सरेआम PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की बेइज्जती की थी. भारतीय टीम ने तब नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया था. उसके बाद पीसीबी के बॉस ने खूब ड्रामा किया और ट्रॉफी लेकर मैदान से भाग गए थे. अब तीन महीने बाद दुबई में ही एक बार फिर भारत ने नकवी के साथ वैसा ही किया है.

रविवार (21 दिसंबर) को दुबई में अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच खेला गया. हालांकि, इस बार नतीजा पाकिस्तान के पाले में गया और भारत की जूनियर टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. पाक अंडर-19 टीम ने इंडिया अंडर-19 को 191 रनों से हराकर 12 साल बाद इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. पाकिस्तान की जीत से मोहसिन नकवी काफी खुश दिखे, लेकिन आयुष म्हात्रे की टीम ने भी उनके साथ वही किया, जो सूर्या एंड कंपनी ने किया था.

टीम इंडिया ने नकवी से नहीं लिया मेडल

Add Zee News as a Preferred Source

दुबई में खेले गए फाइनल में जैसे ही पाकिस्तान की टीम जीत की दहलीज पर थी, एसीसी और पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ट्रॉफी सौंपने के लिए दुबई रवाना हो गए. उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर से जाहिर हो रही थी. मैच खत्म होने के बाद नकवी आयोजन स्थल पर मौजूद थे और पोडियम पर खड़े थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दिया. 

मोहसिन नकवी के हाथ से मेडल लेने के बजाय भारत की अंडर-19 टीम ने आईसीसी के एसोसिएट मेंबर डायरेक्टर मुबश्शिर उस्मानी उपविजेता मेडल स्वीकार करना उचित समझा. दिलचस्प बात ये रही कि भारतीय खिलाड़ी उस मंच तक नहीं गए जहां मोहसिन नकवी खड़े थे. उन्होंने पोडियम से दूर, जमीन पर ही अपने पदक लिए. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एक बार फिर एशिया कप में बेबस दिखे और भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने का सपना फिर टूट गया.

फाइनल में वैभव-आयुष ने किया निराश

पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे और स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ने फैंस का दिल तोड़ दिया. वैभव ने छक्के के साथ खाता तो खोला और महज 10 गेंदों पर 26 रन बना दिए, लेकिन अति आक्रामक रवैया उनपर भारी पड़ा और वो आउट हो गए. कप्तान आयुष म्हात्रे तो सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. 348 रनों का पीछा करते हुए इंडिया अंडर-19 टीम 156 रनों पर सिमट गई और पाकिस्तान ने 191 रनों से बड़ी जीत हासिल कर 12 साल बाद खिताब पर कब्जा किया.

ये भी पढ़ें: तू मेरे जूते... पहली बार इतने गुस्से में दिखे वैभव सूर्यवंशी, पाकिस्तानी गेंदबाज को बीच मैदान दिखाई औकात! VIDEO

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

INDU19 vs PAKU19 Final

Trending news

जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
Mulayam singh yadav
जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट
Jammu Kashmir
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट
भाई-भाई की लड़ाई में सिंधुदुर्ग हारी बीजेपी, फिर भी महायुति के नेताओं में खुशी?
Maharashtra local body elections 2025
भाई-भाई की लड़ाई में सिंधुदुर्ग हारी बीजेपी, फिर भी महायुति के नेताओं में खुशी?
बांग्लादेशी दूतावास में भीड़ के घुसने पर विदेश मंत्रालय बोला- ऐसा कुछ नहीं हुआ
Bangladesh Riots
बांग्लादेशी दूतावास में भीड़ के घुसने पर विदेश मंत्रालय बोला- ऐसा कुछ नहीं हुआ
निकाय चुनावों में ठाकरे की डूबी लुटिया, कांग्रेस का पत्ता साफ; दिखा महायुति का जलवा
Maharashtra
निकाय चुनावों में ठाकरे की डूबी लुटिया, कांग्रेस का पत्ता साफ; दिखा महायुति का जलवा
किसी राज्य को छूट नहीं... खत्म कर दी जाएगी अरावली की पहाड़ियां? मोदी सरकार ने बताया
Aravalli
किसी राज्य को छूट नहीं... खत्म कर दी जाएगी अरावली की पहाड़ियां? मोदी सरकार ने बताया
'गाजा में बच्चों को मरते देखता रहा खुदा, इससे अच्छे तो हमारे PM ...', - जावेद अख्तर
javed akhtar news
'गाजा में बच्चों को मरते देखता रहा खुदा, इससे अच्छे तो हमारे PM ...', - जावेद अख्तर
'अगर हिंदू हो जाए एक तो बंगाल की सत्ता बदलने में नहीं...', मोहन भागवत की दो टूक
Mohan Bhagwat
'अगर हिंदू हो जाए एक तो बंगाल की सत्ता बदलने में नहीं...', मोहन भागवत की दो टूक
सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, मां दुर्गा की स्तुति पर उत्पीड़न
Lagnajita Chakraborty
सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, मां दुर्गा की स्तुति पर उत्पीड़न
अब हिंद महासागर में बगलें झांकेगा चीन, बीच समंदर भारत बना रहा 'गेमचेंजर' एयरपोर्ट
india china news in hindi
अब हिंद महासागर में बगलें झांकेगा चीन, बीच समंदर भारत बना रहा 'गेमचेंजर' एयरपोर्ट