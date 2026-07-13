भारत या इंग्लैंड... एजबेस्टन के आंकड़े किसकी जीत की दे रहे गवाही? टीम इंडिया खेल चुकी 12 ODI

IND vs ENG 1st ODI: टी20 सीरीज में 0-4 की हार का हिसाब करने भारतीय टीम वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ उतरने के लिए तैयार है. लेकिन फैंस को इस सीरीज में भी हार का डर सताने लगा है. पहला मुकाबला 14 जुलाई को एजबेस्टन में होगा. यहां वनडे के आंकड़े किस टीम की जीत की गवाही दे रहे हैं, हम आपको बताते हैं. इस सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज एक्शन में दिखने वाले हैं. एजबेस्टन में भारतीय टीम अभी तक कुल 12 वनडे मैच खेल चुकी है.