भारत या इंग्लैंड... एजबेस्टन के आंकड़े किसकी जीत की दे रहे गवाही? टीम इंडिया खेल चुकी 12 ODI

IND vs ENG 1st ODI: टी20 सीरीज में 0-4 की हार का हिसाब करने भारतीय टीम वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ उतरने के लिए तैयार है. लेकिन फैंस को इस सीरीज में भी हार का डर सताने लगा है. पहला मुकाबला 14 जुलाई को एजबेस्टन में होगा. यहां वनडे के आंकड़े किस टीम की जीत की गवाही दे रहे हैं, हम आपको बताते हैं. इस सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज एक्शन में दिखने वाले हैं. एजबेस्टन में भारतीय टीम अभी तक कुल 12 वनडे मैच खेल चुकी है.
टी20 सीरीज टीम इंडिया के लिए बुरे सपने जैसी साबित हुई. अब फैंस की उम्मीदें वनडे सीरीज में रोहित-कोहली पर टिकी हुई हैं. दोनों स्टार खिलाड़ियों ने इस सीरीज से पहले प्रैक्टिस में खूब पसीना बहाया, जिसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. एजबेस्टन में इंग्लैंड के कुल वनडे मैच देखें तो मेजबानों के आंकड़े शानदार हैं, लेकिन भारत के खिलाफ टीम लड़खड़ाती नजर आई है.
एजबेस्टन में भारत और इंग्लैंड के मुकाबलों को देखें तो अभी तक दोनों टीमें इस मैदान पर 5 बार आमने-सामने आई हैं. इसमें से तीन बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है जबकि 2 बार इंग्लैंड की टीम ने जीत दर्ज की है. आखिरी बार दोनों टीमों के बीच इस मैदान पर 2019 में टक्कर हुई थी, उस दौरान विराट कोहली कप्तान थे. इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने बल्ले से हल्ला बोला था और 102 रन की पारी खेली थी. हालांकि, भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था.
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एजबेस्टन के मैदान पर ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो भारतीय टीम ने इस मैदान पर 12 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें से टीम को 8 बार जीत मिली है जबकि 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा है. 4 में से 2 बार भारत को इंग्लैंड ने मात दी है जबकि 2 बार टीम इंडिया को पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की टीमों ने इस मैदान पर हराया है.