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भारत या इंग्लैंड... एजबेस्टन के आंकड़े किसकी जीत की दे रहे गवाही? टीम इंडिया खेल चुकी 12 ODI

IND vs ENG 1st ODI: टी20 सीरीज में 0-4 की हार का हिसाब करने भारतीय टीम वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ उतरने के लिए तैयार है. लेकिन फैंस को इस सीरीज में भी हार का डर सताने लगा है. पहला मुकाबला 14 जुलाई को एजबेस्टन में होगा. यहां वनडे के आंकड़े किस टीम की जीत की गवाही दे रहे हैं, हम आपको बताते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 13, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:40 AM IST
भारत या इंग्लैंड... एजबेस्टन के आंकड़े किसकी जीत की दे रहे गवाही? टीम इंडिया खेल चुकी 12 ODI
Image Credit: Team India

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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