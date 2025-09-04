एशिया कप टी20 के इतिहास का सबसे बड़ा बॉलिंग रिकॉर्ड, बुमराह भी नहीं बना पाए ये महारिकॉर्ड

एशिया कप टी20 के इतिहास में सिर्फ एक गेंदबाज ही 5 विकेट हॉल लेने में कामयाब रहा है. यह इकलौता गेंदबाज भारत का है. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर होगी. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. भारत 14 सितंबर को दुबई में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा. भारत 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ तीसरा ग्रुप मैच खेलेगा. इसके बाद सुपर फोर चरण शुरू होगा. भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए 9 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा एशिया कप टूर्नामेंट भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा.

एशिया कप टी20 में 5 विकेट हॉल लेने वाला इकलौता गेंदबाज

टी20 फॉर्मेट में अब तक खेले गए दो एशिया कप में भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसके आस-पास भी कोई दूसरा गेंदबाज नहीं है. भुवनेश्वर कुमार 2022 में खेले गए एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे. अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने 4 ओवर में मात्र 4 रन देकर 5 विकेट लिए थे. टी20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप में एक पारी में पांच विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं. टी20 में 5 विकेट लेना आसान नहीं होता है. जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज भी ये महारिकॉर्ड नहीं बना पाया है. भुवनेश्वर ने अफगानिस्तान के खिलाफ जैसा स्पेल फेंका था, वैसा स्पेल डालना भी बेहद मुश्किल है. देखना होगा आगामी एशिया कप में भुवी के पांच विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी कोई गेंदबाज कर पाता है या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड

टी20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी भुवनेश्वर के नाम है. 2016 और 2022 में खेले गए दो संस्करणों के 6 मैचों में भुवी ने 13 विकेट लिए थे. भुवनेश्वर 2025 में एशिया कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं. भुवनेश्वर कुमार भारतीय टीम के लिए तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं. एक समय वह टी20 में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. नवंबर 2022 में भारत के लिए आखिरी बार खेलने वाले भुवनेश्वर कुमार ने 21 टेस्ट में 63, 121 वनडे में 141 और 87 टी20 में 90 विकेट लिए हैं.

करियर खत्म होता नजर आ रहा

टीम इंडिया के दिग्गज तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का करियर अब खत्म होता नजर आ रहा है. अब इस क्रिकेटर के पास सिर्फ संन्यास का ही विकल्प बच गया है. भुवनेश्वर कुमार ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी वनडे मैच 21 जनवरी 2022 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था. इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी टी20 मैच 22 नवंबर 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. भुवनेश्वर कुमार साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर 'मैन ऑफ द मैच' रहे थे, लेकिन इसके बाद उनका टेस्ट करियर लगभग खत्म हो गया.