पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश.. सबसे पीछे है टीम इंडिया, फिर की ये गलती तो फाइनल में डूब जाएगी लुटिया, पूर्व क्रिकेटर ने उठाए सवाल

India vs Pakistan Final: भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप 2025 फाइनल में एक-दूसरे को टक्कर देने को तैयार हैं. कुछ ही देर में दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने मैदान में उतरेंगी. टीम इंडिया का पलड़ा भारी है, लेकिन एक गलती फाइनल में भारत की लुटिया डुबो सकती है. इस पर पूर्व भारतीय स्पिनर ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं. पहले दो मैचों में भारत से ये गलती हुई जिससे टीम इंडिया हार से बाल-बाल बची.

फील्ड पर बेहद खराब प्रदर्शन

टीम इंडिया ने गेंद और बल्ले से पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया. लेकिन जब बात फील्डिंग की आई तो भारत की कैचिंग का प्रतिशत बेहद कम नजर आया. पूरे टूर्नामेंट में केवल 67.5 प्रतिशत कैचिंग दक्षता दर्ज की है. भारतीय टीम ने अपने अभियान के दौरान 12 कैच छोड़े हैं जो आठ प्रतिभागी टीमों में दूसरे सबसे निचले स्थान पर है. केवल हांगकांग के 52.7 प्रतिशत कैचिंग सफलता दर से आगे है. भारत से आगे कैच के मामले में इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान टीम भी आगे है.

पूर्व स्पिनर ने उठाए सवाल

पूर्व भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने खराब फील्डिंग के लिए टीम प्रबंधन और फील्डिंग कोच टी. दिलीप की आलोचना की है. मिश्रा ने एएनआई से बातचीत में कहा, 'आपको अभ्यास करना चाहिए. फील्डिंग कोच क्या कर रहे हैं? उन्हें खिलाड़ियों को दूधिया रोशनी में कैच लेने का अभ्यास कराना चाहिए. आप पेशेवर क्रिकेटर हैं. आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और इसके साथ तालमेल बिठाना होगा. मैं मानता हूँ कि मैच में एक-दो कैच छूट सकते हैं. लेकिन ऐसा लगातार हो रहा है.'

गंभीर को देना चाहिए ध्यान- अमित मिश्रा

उन्होंने आगे लिखा, 'मुझे लगता है कि गौतम गंभीर को फील्डिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है. टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक भी कैच छोड़ना महंगा पड़ सकता है और भारतीय टीम तीन-चार कैच छोड़ रही है. उन्हें क्षेत्ररक्षण पर ध्यान देने की जरूरत है. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. अगर कोई समस्या है भी, तो आपको उसका समाधान ढूँढ़ना चाहिए.'